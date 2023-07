V Italiji rekordno velika toča s premerom 20 centimetrov #video

Sever Italije, Milano ter velik del pokrajine Brianza in sever Lombardije je po ponedeljkovem neurju danes okoli 4. ure zjutraj zajela nova silovita nevihta z močnim dežjem in sunki vetra. Ponekod je padala tudi toča, v Milanu v velikosti teniških žogic, blizu Pordenona pa najverjetneje rekordno velika toča za Evropo, pravi vremenoslovec Blaž Šter. Nastala je velika škoda na infrastrukturi in v kmetijstvu. Poročali so o poškodovanih in dveh smrtnih žrtvah.

Neverjetno, kakšno poletje. Zelo verjetno je blizu mesta Pordenon padla rekordno (za Evropo) velika toča. Nevihta je kasneje dosegla Goriško. Gre za drugo nevihtno celico. https://t.co/1pOlpAw7tN — Blaž Šter (@vremenolovec) July 25, 2023

Čeprav je nevihta po pričevanjih trajala le okoli deset minut, so milanski gasilci danes zjutraj prejeli na stotine klicev. Poročali so o odkritih strehah in poplavah zaradi velike količine padavin in toče, ki so padle v kratkem času, ter o številnih podrtih drevesih. Poškodovane so bile tudi tramvajske proge, podzemna železnica pa je zaprta, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Pekel in apokalipsa sta besedi, ki spremljata na družbenih omrežjih objavljene fotografije nevihte. Na videoposnetkih je mogoče videti intenzivnost dežja in močne vodoravne sunke vetra, ki so v nekaterih primerih razbili ali odprli okna hiš ter povzročili poplave.

An intense storm raging in Cologno Monzese, province of Milan, region of Lombardy, Italy.



📸: Eros di Cosmo#Italy #weatherpic.twitter.com/10BKQ78NmL — StormHQ (@StormHQwx) July 24, 2023

Pred tem so v ponedeljek pozno zvečer pokrajino Brianza prizadeli nalivi, v pokrajini Monza pa je bilo podrtih veliko dreves. Eno od dreves je padlo na avtomobil, v katerem so bili mati, oče in dveletna deklica. Očeta so zaradi poškodb glave odpeljali v bolnišnico. Mati in hči nista bili poškodovani.

Milan at 4am 🙃 never seen anything like it before. Lovely weather pic.twitter.com/Q4vDNxYojk — Sam Rey-Barros 🇺🇦 (@SamReyy) July 25, 2023

Umrli ženska in 16-letno dekle

V mestu Lissone v pokrajini Monza je umrla 58-letna ženska, na katero je padlo drevo. Ko je bila na poti v službo, se je med čakanjem na konec nevihte zatekla v zavetje, ko se je premaknila, pa je nanjo padlo veliko drevo. Mimoidoči so takoj poklicali pomoč, a ko so prišli reševalci, niso mogli storiti ničesar, da bi jo rešili.

Na območju Brescie pa je umrlo 16-letno dekle v skavtskem taboru, ko je, medtem ko je spala v šotoru, nanjo padlo drevo, poroča Ansa.

Zaradi podrtih dreves so že od ponedeljka zaprte nekatere železniške proge v Lombardiji, vlaki med Benetkami in Milanom pa imajo zamude do ene ure.

Toča je poškodovala tudi letalo ameriške družbe Delta, ki je v ponedeljek vzletelo z letališča v Milanu in je bilo namenjeno v New York. Letalo je nato zasilno pristalo v Rimu, poškodovanih ni bilo.

Toča je preteklo noč padala tudi v deželi Benečija (Veneto), zlasti na območju Verone, od koder poročajo o več poškodovanih. Nastala je velika škoda na avtomobilih ter v kmetijstvu, prekinjen je železniški promet med Brescio in Padovo.

Nekatera zrna toče so bila velika kot jabolko in težka 150 gramov, je danes dejal predsednik dežele Luca Zaio in napovedal, da bodo zaradi obsežne škode zaprosili za pomoč države.

O ogromni toči in močnem vetru, ki sta povzročala škodo, so v ponedeljek pozno zvečer poročali tudi iz Pordenona, Vidma in Gorice. Neurje je tam povzročilo gmotno škodo, tudi na električnem omrežju, tako da je bila v številnih manjših občinah prekinjena oskrba z električno energijo. Poročali so tudi o velikem številu udarov strele in podrtih drevesih, je poročala Ansa in dodala, da se je nevihta nato hitro premaknila proti Sloveniji.

‼️ Italy has had some insane weather lately. Massive thunderstorms in the northern part of the country. Tornados have been filmed in Milan. There have been hail storms with large(!) ice chunks that have damaged property and injured up to 100 people. pic.twitter.com/yV997Rr8jL — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) July 22, 2023

Primorski dnevnik na spletni strani poroča, da je v zamejstvu velika škoda nastala na območju Sovodenj, Rupe, Gabrij, Štandreža, Števerjana, Vrha, Ločnika, Gradišča, Ronk, Koprivnega in okolice. Veter je ruval drevesa v goriškem mestnem središču, kjer so zaprli nekaj ulic.

Medtem ko je na severu Italije tudi za danes razglašen oranžni alarm zaradi nevarnosti neviht, za 16 mest v osrednji in južni Italiji še naprej velja opozorilo zaradi hude vročine.