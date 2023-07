Danes o predlogih za hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč

Predloge izboljšanja ukrepov so pripravili na petkovem sestanku ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana z državnim sekretarjem na ministrstvu za obrambo Rudijem Medvedom, v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leonom Behinom, poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom in predstavnikom kmetijskega ministrstva Mihaelom Aličem, so pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor.

Foto: STA

Neurja s točo, nalivi in vetrolomom, ki so Slovenijo pretekli teden in že teden pred tem prizadela večkrat, so hude posledice pustila v številnih krajih. Škoda je velika tudi v gozdovih; samo v državnih gozdovih je po prvih ocenah poškodovanih najmanj 150 tisoč kubičnih metrov lesne mase, kar predstavlja več kot desetino letne proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov v teh gozdovih. Neurja so zahtevala tudi človeški davek. Že spomladansko deževje pa je veliko škodo povzročilo na severu in vzhodu države.

Združenje občin Slovenije je v petek predlagalo spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in zagotovitev dodatnih sredstev v okviru sklada za podnebne spremembe. Obenem je pozvalo k preusmeritvi sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost na področje civilne zaščite in gasilstva.