Nevihte z neurji so vse pogostejše. Kaj lahko storite? #video

Nevihte z neurji so v poletnih mesecih vse pogostejše tudi pri nas. Močan veter, nalivi, strele, grmenje in nevihtni piši so le nekateri elementi, ki spremljajo ta vremenski pojav. Čeprav so v vročih dneh nevihte lahko prijetno osvežujoče, hkrati pa še kako dobrodošle za osušena tla, prinašajo tudi določena tveganja in grožnjo tako za varnost ljudi kot tudi lastnino. Zato je pomembno, da se nanje ustrezno pripravimo in poskrbimo za varnost.

Ekstremnega vremena še ni konec. Na to vsakodnevno opozarjajo številni zapisi v medijih in na družabnih omrežjih. Dnevno lahko spremljate novice o škodi, ki jo toča, strele in veter puščajo za seboj. Poiskali smo nekaj ključnih nasvetov, kako poskrbeti za varnost ob pojavu nevihte z neurjem.

Spremljajte vremenske napovedi

Preden se odpravite ven, ali na izlet ali po opravkih v trgovsko središče, preverite vremensko napoved. Če se pripravlja nevihta z neurjem, če je le mogoče, odložite odhod od doma. Prav tako v primeru odhoda iz službe raje počakajte, da nevihta mine, kot pa da se odpravite domov med neurjem.

Prijavite se na storitev Strela alarm

Poskrbite za varnost doma

Že ob napovedi neurja ustrezno poskrbite za varnost svojega doma in vseh naprav v njem. Poskrbite, da so okna in vrata dobra zaprta, da preprečite vdor dežja in vetra. Če je mogoče, avtomobil parkirajte v garažo. Če te nimate na voljo, poskrbite, da bo parkiran na mestu, kjer bo najmanjša možnost, da bi ga poškodovalo padlo drevo.

Foto: Shutterstock

Če živite v hiši, pravočasno pospravite okolico. Vse predmete, ki bi jih lahko veter raznesel naokoli, pospravite v notranjost hiše, saj lahko številni leteči predmet poškodujejo tako ljudi kot tudi nepremičnine. Kolikor je mogoče, poskrbite za dobro obtežitev vseh vrtnih predmetov, ki jih ni mogoče pospraviti v zaprte prostore, kot je na primer trampolin. Prav ti so ob neurjih pogosto uničeni, zaradi svojih kovinskih ogrodij pa lahko predstavljajo veliko nevarnost za okolico.

Ob pojavu nevihtnih oblakov je udar strele zelo verjeten, tudi že na samem začetku nevihte, zato čim prej poskrbite za varnost svojih elektronskih naprav. Strela lahko popolnoma uniči vse elektronske naprave, priključene v omrežje. Ni dovolj, da naprave zgolj ugasnete. Pred udari strel jih lahko zaščitite samo tako, da iz vtičnice izklopite električni kabel.

Največji slovenski telekomunikacijski operater Telekom Slovenije svetuje, da elektronske naprave iz domačega električnega omrežja izklopite pred vsako nevihto, na to pa ne pozabite niti pred odhodom na dopust.

Izklopite naprave in nadaljujte ogled na mobilni napravi Kaj pa, ko se nevihta razbesni ravno med gledanjem vaše najljubše serije? Izklop modema, TV-komunikatorjev, računalnikov, igralnih konzol in preostalih elektronskih naprav je vedno prava izbira in edina prava zaščita vaših naprav pred popolnim uničenjem v primeru udara strele. A to še ne pomeni, da se morate odpovedati ogledu svoje priljubljene TV-serije. Poskrbite le, da naprava, ki jo boste izbrali za ogled, med nevihto ne bo priključena na kabel za polnjenje.

Prenapetostna zaščita lahko reši dan

Foto: Telekom Slovenije Električni tok v povprečni streli doseže več deset tisoč amperov, napetost strele pa se meri v stotisočih ali celo milijonih voltov. Zato prvi in najpriporočljivejši nasvet ostaja izklop električnih naprav iz omrežja, a kadar to ni mogoče, je priporočljiva prenapetostna zaščita.

V primeru električnega sunka prenapetostna zaščita presežku električnega toka onemogoči, da bi se prebil do porabnika elektrike. Prenapetostna zaščita za gospodinjstva je večinoma na voljo v dveh oblikah – kot podaljšek oziroma razdelilnik električnega toka ali kot samostojna vtičnica, ki jo priklopimo med zidno električno vtičnico in porabnike elektrike.

Ponudbo razdelilnikov oziroma samostojnih vtičnic, ki se uporabljajo kot prenapetostna zaščita, najdete v spletni trgovini.

Ostanite v zaprtih prostorih

Ko se začne neurje, je najvarneje ostati v zaprtih prostorih. Izogibajte se gibanju na prostem, saj vas lahko močan veter ali padajoči predmeti poškodujejo. Če ste že zunaj, se čim prej umaknite v zavetje. Izogibajte se bližini dreves, visokim kovinskim strukturam in tudi električni napeljavi.

Če opazite, da je kdo v stiski ali potrebuje pomoč, mu pomagajte, če seveda to lahko storite varno. Sodelovanje v takšnih primerih je ključno za zagotavljanje varnosti vseh.

Kaj storiti, če vas nevihta ujame v gorah?

Planinarjenje je med Slovenci močno priljubljeno, zato se tudi v teh dneh številni radi odpravijo v gore. Pred odhodom je nujno preveriti vremensko napoved in v primeru slabega vremena raje ostati doma. Sicer pa za pohode v gore velja načelo, da je rana ura zlata ura.

Foto: Shutterstock

Za poletne nevihte je značilno, da se pojavijo nenadno. Kaj torej storiti, če vas slabo vreme ujame v gorah? Sestopite z grebenov in izpostavljenih vrhov, zlasti če ste na območjih, kjer so jeklenice oziroma predmeti iz železa, ki privabljajo elektriko. Prav tako je pomembno, da se znebite vseh kovinskih predmetov. Izogibajte se tudi skalam rdeče barve, saj rdeča barva pomeni, da kamnina vsebuje kovine in lahko privabi elektriko. Pred udarom strele boste najbolj varni v planinski koči, če je do tja predaleč, pa je dokaj varno tudi na melišču.

S telesom se ne dotikajte sten, po katerih se lahko "sprehodijo" blodeči se tokovi strele. Če ste nevihto prisiljeni prevetriti na prostem v gorah, je najbolje počepniti z nogami skupaj, da čim bolj zmanjšate svojo ozemljitev, ali pa sesti na nahrbtnik. Strela namreč išče najhitrejšo pot do tal, zato vas, če ne boste dobro ozemljeni, morda ne bo izbrala.

Neurja z nevihtami so naravni pojav, ki ga ne moremo preprečiti, lahko pa se nanj ustrezno pripravimo in tako zmanjšamo tveganje za poškodbe in neprijetne dogodke. Upoštevajte zgornje nasvete ter prisluhnite vremenskim opozorilom in napovedim. Pravočasno poskrbite za varnost elektronskih naprav v svojem domu. Ob napovedi neviht čez dan naprave izklopite iz vtičnic že zjutraj, pred odhodom na delo.