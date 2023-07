Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jakovića so gasilci že odstranili vsa drevesa na cestah in poteh.

Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jakovića so gasilci že odstranili vsa drevesa na cestah in poteh. Foto: Bojan Puhek

Ljubljanski župan Zoran Janković je na redni novinarski konferenci dejal, da so neurja v zadnjih dneh v Ljubljani na srečo povzročila malo škode. Dodal je, da takšne količine vode nismo več navajeni, in opozoril, da je treba pred podvozi ob veliki količini vode počakati in ne zapeljati vanje, saj je to "res nespametno".

V Ljubljani je bilo najhuje v sredo, ko je veter odnesel del strehe Plečnikovega stadiona, na avtomobil prevrnil drog javne razsvetljave in podiral drevesa. Ljubljanski župan Zoran Janković je dejal, da je prva intervencija zaključena, gasilci pa so že odstranili vsa drevesa na cestah in poteh.

Pojasnil je, da gasilci poskrbijo za prehodnost poti ne glede na to, kdo je lastnik drevesa. "Nadaljnjo sanacijo svojih dreves na svojih zemljiščih bomo uredili, zasebniki pa naj poskrbijo za svoje gozdove oziroma drevesa, ki so se porušila," je povedal.

V zadnjem času so očistili tudi nekaj odtokov na cestah, med drugim na Dolenjski in Opekarski cesti. Sicer pa kanale in odtoke čistijo, če jih o tem obvestijo občani. Meni, da ob taki količini vode ne pomagajo niti rešetke, saj voda prinese veliko količino zemlje in listja, čiščenje rešetk pa je prepuščeno posameznikom.

Dodal je, da na novozgrajeni črnovaški cesti z vodo ob neurjih niso imeli težav, saj so odtoki in kanali urejeni.