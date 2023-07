Neurja zelo ohromila železniški promet

Vremenske razmere na območju javne železniške infrastrukture zelo ovirajo izvajanje železniškega prometa, so danes sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ). Zamude so lahko tudi več kot uro. Uporabnike prosijo, naj aktualno stanje v prometu in obvestila spremljajo na njihovi spletni strani.

Na posameznih odsekih prog je promet popolnoma prekinjen, pojavljajo se nepričakovane zapore posameznih tirov, potrebna je tudi počasna vožnja za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu, kar povzroča zamude v prometu, sporočajo iz Slovenskih železnic.

Izredne razmere odpravljajo, kolikor se da hitro

Pristojne službe upravljavca pospešeno odpravljajo izrednosti, v čim krajšem mogočem času. "Glede na vremensko napoved se lahko tudi v nadaljevanju dneva pričakuje dodatne izrednosti pri izvajanju železniškega prometa," so dodali ob tem.

Aktualno stanje v prometu in obvestila spremljajte na spletni strani Pomoč uporabnikom in stanje v prometu – Slovenske železnice (sz.si) , potnikom je na voljo tudi brezplačna tel. št. 080 81 11.

Že zjutraj so iz SŽ sporočili, da je zaradi odstranjevanja posledic neurja med Ponikvo in Grobelnim namesto vseh vlakov med Poljčanami in Celjem organiziran avtobusni prevoz. Ob tem avtobus zaradi plazu ne bo pobiral potnikov med Ostrožnim in Dolgo Goro.

Opozorili so, da z avtobusi ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih, prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Zamude lahko nastajajo tudi pri nadomestnih prevozih.

Zamude prav tako nastajajo pri mednarodnih povezavah.