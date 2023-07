Letalska obramba pred točo prinaša rezultate, trdi izvajalec

V Evropi je trenutno približno 70 delujočih centrov, ki se ukvarjajo z umetnim vplivanjem na vreme. Večinoma je to protitočna obramba, nekaj pa je tudi proizvodnje snega in padavin. Protitočno obrambo imajo Avstrijci, Nemci, Francozi, Španci, Nizozemci.

V Evropi je trenutno približno 70 delujočih centrov, ki se ukvarjajo z umetnim vplivanjem na vreme. Večinoma je to protitočna obramba, nekaj pa je tudi proizvodnje snega in padavin. Protitočno obrambo imajo Avstrijci, Nemci, Francozi, Španci, Nizozemci. Foto: Jana Bergles / Neurje.si

"Povsem toče ne bo nikoli mogoče preprečiti. A če na leto ubranimo en sam oblak, ki povzroči 15 milijonov evrov škode, je vsako vlaganje v to preventivo upravičeno," je povedal vodja obrambe pred točo v omenjenem centru Darko Kralj.

Vreme je sicer vedno bolj nepredvidljivo. Nevihte, ki so v zadnjih dveh tednih povzročale veliko škodo v Sloveniji, je po Kraljevih besedah mogoče delno preprečiti, povsem pa ne. "Te nevihte spremlja orkanski veter, ki je glavna težava," je dejal.

Pojasnil je, da je bila na območjih, kjer izvajajo svojo dejavnost, toča v preteklih dneh drobnejša, večino škode na tleh je povzročil orkanski veter, ne toča: "Če pogledate točo, ki je padla na območjih, kjer ni obrambe pred točo, na primer na Krasu, Dolenjskem in Celjskem, in to, ki je padala na Dravskem polju in v Prekmurju, ni primerjave."

Veter otežuje izvajanje poletov, a je bilo njihovo letalo prejšnji teden kljub temu skoraj vsak dan v zraku. "En dan zjutraj nismo mogli poleteti, ker je tako pihalo, da nismo mogli odpreti vrat hangarja, kaj šele, da bi delali kaj drugega," je povedal Kralj.

Slovenijo je v preteklih tednih bičala zelo neobičajna serija močnih neviht s točo. Foto: Neurje.si/Klavdija Vrečar

Pojasnil je, da je za uspešnost ključno pravočasno ukrepanje. "Težava je, da smo dežela, ki ima hribe in doline, in ko takšna supercelična nevihta pride razvita k nam, ni več kaj narediti. Ko se razvije, pomeni energijo nekaj atomskih bomb. Takrat so vzgonski tokovi tako močni, da bi raztrgali tudi veliko letalo," je povedal.

Letalski center Maribor je lani na pobudo kmetov nabavil novo letalo, ki bi lahko letelo višje, a ga je treba obnoviti in opremiti, za kar pa nimajo denarja. Takšno letalo bi bilo po Kraljevih besedah kos tudi superceličnim nevihtam. "Če bi imeli takšna letala, bi lahko delali veliko prej. To so letala, ki lahko gredo visoko in imajo kabino pod pritiskom," je povedal.

Pri izvajanju dejavnosti so omejeni tudi z delovnim časom mariborskega letališča. Pred dnevi je bilo to dva dni celo zaprto zaradi kolesarske tekme v okviru olimpijskega festivala evropske mladine.

Letalski center Maribor izvaja obrambo pred točo že več kot 40 let, in sicer na Štajerskem do Slovenskih Konjic in v Prekmurju, na Koroškem pa je v sistem vključena le občina Podvelka.

Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Stanko Kapun je v četrtek na srečanju z državnim sekretarjem na kmetijskem ministrstvu Darijem Krajčičem v Slovenskih goricah povedal, da so se nedavne nevihte s točo v Prekmurju večinoma izognile Goričkemu, kar pripisuje vplivu obrambe pred točo na avstrijski strani meje.

"Nevihte se bodo ponavljale, letos je dobesedno noro leto. Vreme se spreminja, intenzivnost neviht je veliko večja, zato bo treba več vložiti v preventivo." Foto: Neurje.si/Miha Grašič

Kralj ima sicer nekaj pomislekov glede avstrijskih metod letalske obrambe pred točo, a se strinja, da ima takšen ukrep v vsakem primeru pomemben vpliv na obseg povzročene škode. "Avstrijci imajo za polovico manjše območje na Štajerskem dve obrambi pred točo, vsako ima od štiri do pet letal. Mi pa delamo z boljšim deležem uspeha z enim letalom. Očitno znamo," je dejal.

Po besedah državnega sekretarja v Sloveniji trenutno ni soglasja o tem, ali je letalska obramba pred točo učinkovita. "Sloveniji marsikaj ni jasno, kar je jasno vsemu svetu, v svoji državi na žalost nimamo strokovnjakov s tega področja," je na to odgovoril Kralj.

Poudaril je, da so preventivne aktivnosti vse bolj nujne. "Nevihte se bodo ponavljale, letos je dobesedno noro leto. Vreme se spreminja, intenzivnost neviht je veliko večja, zato bo treba več vložiti v preventivo," je povedal Kralj. "Mi se pač trudimo po svojih najboljših močeh, kolikor lahko naredimo s tem šibkim financiranjem," je dodal.

Država je letos za omenjeno dejavnost v razpisu predvidela nekaj več kot 280 tisoč evrov.