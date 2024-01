Kako je videti kosilo na več kot minus šestdeset stopinjah Celzija? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Antarktika je Zemljina najjužnejša celina in peta največja celina.

Antarktika je Zemljina najjužnejša celina in peta največja celina. Foto: Shutterstock

Fotograf Jeff Capps, ki živi na Antarktiki, je objavil zanimivo fotografijo svojega kosila, posnetega pri minus 64,5 stopinje Celzija. Fotografiral je popolnoma zamrznjene rezance in pločevinko zeliščnega piva (root beer), sicer sladke severnoameriške brezalkoholne pijače. Eden izmed sledilcev na Instagramu se je spraševal, ali stvari v zraku stojijo same, na kar je fotograf odgovoril, da jih podpira le led, čeprav se je bilo treba potruditi, da so videti lepo, je dodal Capps.

Jeff običajno objavlja veliko zanimivih podrobnosti o življenju na Antarktiki. Pred kratkim je razkril, da tam ob praznovanju novega leta seveda ne pripravljajo ognjemetov, lahko pa ekstremni mraz izkoristijo v svojo korist, saj ta ustvarja osupljive predstave tudi za fotografe. Ker je skoraj 98 odstotkov Antarktike prekrite z ledom, ne preseneča, da so tu v preteklosti že izmerili najnižjo temperaturo na Zemlji, minus 89,2 stopinj Celzija.

Družba Norse Atlantic Airways je novembra lani objavila, da se je v zgodovino zapisala kot prva letalska družba, ki je z Boeingom 787 Dreamliner pristala na južnem polu na Antarktiki. Po podatkih norveškega polarnega inštituta je bilo to največje potniško letalo, ki je pristalo na tem območju. Pristajalna steza, na kateri je letalo pristalo, je dolga tri kilometre in široka 60 metrov, poroča Index.