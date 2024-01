Posnetek, zaradi katerega je med Slovenci in Avstrijci zavladala histerija #video

S posnetka je razvidno, da močan medved na cesti napade zvitega jelena in ga odvleče s ceste. Na spletu sta zavladali prava histerija in panika, saj se je ob posnetku pojavilo tudi opozorilo "previdno na prelazu Wurzen", "včeraj na prelazu Wurzenpass".

Avstrijski mediji so informacijo nemudoma preverili in ugotovili, da je napačna. "To se nam je zdelo sumljivo. Vsi vemo, da medvedi decembra prezimujejo in že dolgo spijo v svojih brlogih. Za pojasnila smo prosili zaposlene pri WWF in od njih prejeli originalen videoposnetek, ki poleg avtorja opisuje tudi lokacijo drame. To so bile Visoke Tatre na Slovaškem," pišejo avstrijski mediji.

Video si lahko ogledate zgoraj, vendar opozarjamo, da je zelo nazoren.