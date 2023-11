Medved napadel lovca, ta ga je ustrelil

Med Volčami in Vremščico je lovca napadel medved, ta pa ga je v samoobrambi ustrelil, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Lovec je koprske policiste v torek, nekaj po 15. uri, obvestil, da je ustrelil medveda, ki ga je napadel. Policisti so z ogledom kraja dogodka ugotovili, da je šlo za samoobrambo. O tem so obvestili inšpektorico za lovstvo in ribištvo, so sporočili s policije.