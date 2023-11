V snežnem neurju na vzhodu Evrope umrlo najmanj sedem ljudi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na jugu Ukrajine je v snežnem neurju, ki je v noči na ponedeljek prizadelo vzhodno Evropo, umrlo najmanj pet ljudi. O po najmanj eni smrtni žrtvi poročajo s polotoka Krim in Bolgarije. Več deset ljudi je bilo poškodovanih, številna gospodinjstva so ostala brez elektrike.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek sporočil, da je v neurju umrlo najmanj pet ljudi v regiji Odesa, še 19 pa jih je bilo poškodovanih. V ponedeljek zvečer je bilo brez elektrike še vedno 1.500 krajev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

O smrtni žrtvi so poročali tudi s Krima, kjer je 50-letnika odneslo v morje, kjer je utonil. Več ljudi je bilo poškodovanih. S polotoka, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, so poročali tudi o prekinitvi dobave elektrike in poplavah.

Še najmanj en človek je zaradi posledic neurja umrl v Bolgariji. Domnevno naj bi šlo za migranta, ki je v Sofiji umrl zaradi mraza. Bil je del skupine 10 migrantov, ki so jih v ponedeljek odkrili zunaj na mrazu, je sporočilo bolgarsko notranje ministrstvo. Dva moška so prepeljali v bolnišnico, ostale pa v centre za migrante.