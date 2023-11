"Edina možnost za to je sobota, a to je še vprašljivo, zaenkrat ne izgleda, da bi bilo toliko padavin, da bi se pojavila snežna odeja. Če že tanka, a tudi to ostaja vprašanje," je za Siol.net o možnostih snežnih padavin v nižinah za ta konec tedna povedal dežurni meteorolog Arsa Andrej Velkavrh. Kot je dodal lahko od sobote naprej v jutrih pričakujemo negativne temperature kot smo jih vajeni te dni, čez dan pa nekaj stopinj nad ničlo odvisno tudi od vremena. Snega v nižinah torej do konca tega tedna ne pričakujemo.

"Trenutno je prisotna topla fronta, pred hladno fronto pa se je oblačnost zaradi jugozahodnika že naredila nad zahodno Slovenijo, iz nje bo začelo pozno popoldne ali pa zvečer tudi deževati. Ponoči se bo dež razširil nad vso Slovenijo, a le prehodno, padavin ne bo veliko. Malce bolj izraziteje bo le na jugu, od približno 5-10 mm, drugod pa manj," je povedal dežurni prognostik Arsa Andrej Velkavrh.

Meja sneženja bo nad 800 metri, ponekod pa tudi višje. "V Ratečah bi se morda lahko sneg mešal z dežjem, a vseeno bo tam padavin malo," je povedal.

Danes bodo najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem od 8 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

"Že jutri dopoldne oziroma zjutraj bodo na severozahodu padavine hitro ponehale, proti vzhodu se bodo padavine hitro umikale. Kakšnih bistvenih razjasnitev ne bo, vmes pa se bo lahko oblačnost trgala, morda se bo kje za krajši čas pokazalo sonce. Popoldne in zvečer pa bodo verjetno nastajale tudi plohe in nevihte zaradi zelo mrzlega zraka v višinah, ozračje bo nestabilno. Plohe ne bodo pogoste, lahko pa pri njih kljub petim ali šestih stopinjam dež preide v sneg, a to bo lokalno in kratkotrajno," je povedal Velkavrh.

V petek bo tako meja sneženja lahko tudi nad dva tisoč metri. V noči na soboto se bo ohladilo, meja sneženja se bo sicer zniževala, a težko je napovedati ali bodo padavine prej ponehale ali se bodo ponekod še pojavile kot sneg. Po hribovitih predelih bo zagotovo snežilo. Foto: Shutterstock

Sreda bo lepa in jasna

V noči na sredo se bo proti jutru razjasnilo. Zjutraj bo ponekod možna tudi megla. "Drugače pa bo sreda lepa in jasna. Že v noči na četrtek pa se bo spet pooblačilo in v četrtek zjutraj bo na zahodu začelo deževati. Dež se bo hitro razširil nad osrednjo Slovenijo. V noči na petek pa bo zajel vso državo, tako da bo petek deževen. Že v četrtek bo začel dotekati toplejši zrak, tako da bo pri nekaterih padavin na Notranjskem morda padal tudi sneg, a se bodo padavine spremenile v dež," je še dodal.

V petek meja sneženja nad dva tisoč metri

V petek bo tako meja sneženja lahko tudi nad dva tisoč metri. "V noči na soboto pa se bo ohladilo, meja sneženja se bo sicer zniževala, a težko je napovedati ali bodo padavine prej ponehale ali pa se bodo ponekod še pojavile kot sneg. Po hribovitih predelih bo zagotovo snežilo. Verjetno se bo meja sneženja spustila pod tisoč metrov, a koliko pod to mejo, je zaenkrat težko napovedati tudi zaradi padavin. Potem sledi krajša prekinitev in v soboto še ena precej manjša pošiljka padavin, takrat pa bi tudi lahko snežilo, a od padavin je odvisno ali bo kje tudi pobelilo in zapadlo nekaj centimetrov, a to je zdaj še odprto vprašanje," je povedal dežurni prognostik.