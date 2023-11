Del Goričkega pobelil sneg

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Tako je del Goričkega danes dopoldan pobelil sneg," so ob fotografiji na družbenem omrežju X zapisali na Meteoinfo Slovenija. Snežne plohe se pojavljajo tudi ponekod drugod v severni in severovzhodni Sloveniji, še sporočajo.

"Na Kredarici so ob sedmi uri zjutraj izmerili –14 stopinj Celzija. Ob vetru s sunki blizu sto kilometrov na uro je občutek mraza kar –30 stopinj Celzija," so pred tem še objavili na omenjenem portalu.

Čez dan se bo še nekoliko ohladilo, še pišejo.

Občasno se bo, kaže vremenska napoved, čez dan tudi povečala oblačnost. Na severu lahko nastane kakšna manjša snežna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, sporočajo z Agencije za okolje.

V noči na nedeljo se bo od severa prehodno spet pooblačilo. Veter bo ponehal. Možna bo kakšna manjša snežna ploha, a bo količina padavin majhna. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju okoli 1 stopinja Celzija. V nedeljo čez dan bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačno

Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bo na zahodu in jugu začelo rahlo deževati. Padavine bodo v noči na torek zajele večji del Slovenije. V zatišnih alpskih dolinah bo lahko snežilo do nižin. V torek dopoldne bodo padavine od zahoda ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Topleje bo.