Najprej ohladitev, nato morda sneg do nižin

Ob koncu tedna meteorologi napovedujejo prodor hladne morske polarne zračne mase iznad območja Severnega morja in Skandinavije proti srednji Evropi, Alpam in Balkanu. Med vikendom bodo najvišje dnevne temperature okoli pet stopinj Celzija, še bolj pa se bo ohladilo v prihodnjem tednu, je za STA dejal dežurni prognostik na Arsu Andrej Velkavrh.

Na Agenciji za okolje (Arso) napovedujejo, da bo prva hladna fronta Slovenijo prešla v noči s petka na soboto, ob njenem prehodu bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Ohladitev bo najobčutnejša v gorah, na Kredarici tako v soboto in nedeljo pričakujejo temperaturo med -12 in -15 stopinj Celzija, na Rogli in Krvavcu pa od minus pet do minus osem stopinj Celzija, so objavili na družbenih omrežjih.

Po nižinah bodo hladna predvsem jutra, v zatišnih legah bo lahko jutranja temperatura okoli minus pet, čez dan pa se bo v notranjosti Slovenije segrelo na okoli pet stopinj Celzija, na Primorskem pa na okoli deset stopinj Celzija. Konec tedna bo razmeroma sončen, a hladen. Nekaj snežink bo lahko na severovzhodu države po zraku zaplesalo v noči na nedeljo, verjetnost sneženja v notranjosti pa se bo povečala v začetku prihodnjega tedna, so še zapisali.

Velkavrh pa je za STA dejal, da bo predvidoma druga ohladitev sledila s torka na sredo, ko bodo dnevne temperature od nič do pet stopinj Celzija. Hladno vreme pa bi se lahko zadržalo do konca prihodnjega tedna.

Nekaj padavin bo padlo v noči s ponedeljka na torek, meja sneženja pa bo nizka. "A zaenkrat ni videti, da bi po nižinah kaj zapadlo. Med 500 in 600 metri nadmorske višine pa bi lahko zapadlo med pet in deset centimetrov snega," je dejal Velkavrh in dodal, da je treba te napovedi "jemati z rezervo".

Nekaj več snega pa bi lahko zapadlo naslednji petek, a le "če bo šel proces prav". Te napovedi še niso zanesljive, saj je odvisno od tega, kje točno bo ciklon, je za STA še povedal Velkavrh.