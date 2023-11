V Ukrajini divja snežno neurje, brez elektrike več kot pol milijona ljudi #video #vŽivo

Po poročanju ukrajinskih medijev je južni del Ukrajine zajelo močno snežno neurje, zaradi katerega je brez elektrike ostalo 386 naselij v desetih ukrajinskih regijah, vključno z Odeso, Mikolajevom in Kirovogradom. Brez elektrike je tudi milijon prebivalcev Krima. Nekatere so morali celo evakuirati.

Poudarki dneva:



8.13 V Ukrajini divja snežno neurje, brez elektrike več kot pol milijona ljudi

8.13 V Ukrajini divja snežno neurje, brez elektrike več kot pol milijona ljudi

Po poročanju ukrajinskih medijev je južni del Ukrajine zajelo močno snežno neurje, zaradi katerega je brez elektrike ostalo 386 naselij v desetih ukrajinskih regijah, vključno z Odeso, Mikolajevom in Kirovogradom. Brez elektrike je tudi milijon prebivalcev Krima. Nekatere so morali celo evakuirati.

🇺🇦🤝🌊 The storm in Crimea swept away the trenches constructed by the Russian Armed Forces. According to reports, Yevpatoria city experienced flooding, affecting coastal defences, engineering structures, and firing positions.@United24media pic.twitter.com/lZb2DAC5oU — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) November 26, 2023

V Odesi so iz snega izkopali 145 avtomobilov, šest avtobusov in pet reševalnih vozil. Snežne nevihte so povzročile tudi zasilno zaustavitev večjih toplarn. "Ko bo ponovno vzpostavljena stabilna oskrba z električno energijo, se bo proces ogrevanja takoj nadaljeval," je na svojem profilu na Facebooku zapisalo eno od lokalnih komunalnih podjetij.

Za več delov Ukrajine sicer velja opozorilo o hudih vremenskih razmerah s sunki vetra do 30 metrov na sekundo. Napovedano je tudi močno sneženje, žled in snežni zameti. Slabo vreme je Ukrajino zajelo isti konec tedna, ko je Rusija državo napadla s 75 brezpilotnimi letali. Ukrajinske zračne sile so sporočile, da so jih sestrelile 74.

Evakuacija prebivalcev Krima: