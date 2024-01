Pred nami je občutna sprememba vremena in temperatur

Pred nami je znova občutna sprememba vremena, saj nas bo iz sibirskih predelov v soboto dosegla hladna zračna masa, ki bo poskrbela za vrnitev zime na staro celino, so napovedali na Facebook profilu Neurje.si. Že danes se bo od zahoda postopno pooblačilo ter v zahodni, južni in osrednji Sloveniji sredi dneva in popoldne že rahlo deževalo, ponoči bo dež zajel vso državo. Sneg do nižin lahko pričakujemo v nedeljo.

"Ob prehodu fronte bo v petek nad Sredozemljem nastal sekundaren ciklon, ki bo Alpam prinesel debelo snežno odejo. V nedeljo lahko kraje v severni in severovzhodni Sloveniji rahlo pobeli sneg. Jutranje temperature bodo tako v prihodnjem tednu pod lediščem, prav tako najvišje dnevne ponekod ne bodo presegle praga 0 stopinj Celzija," še pojasnjujejo na Neurje.si.

V petek in soboto večinoma dež, ponekod sneg

Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo in sredi dneva ter popoldne bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji že rahlo deževalo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in do jutra razširil po vsej Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v Gornjesavski dolini okoli 0 stopinj Celzija.

Nevarnost snežnih plazov

"V visokogorju Julijskih Alp bo do nedelje marsikje zapadlo več kot pol metra snega, zato se bo precej povečala nevarnost snežnih plazov. Debela snežna odeja bo prekrila tudi nekatere alpske doline. Na območju Rateč in Kranjske Gore bo ta konec tedna predvidoma zapadlo od 20 do 30 centimetrov snega. Jutri se lahko dežne kaplje spremenijo v snežinke tudi ponekod na Koroškem in Bohinjskem," so napovedali na Facebook profilu Meteoinfo Slovenija.

V nedeljo bodo padavine oslabele in na zahodu postopno ponehale. V vzhodni Sloveniji bo občasno lahko rahlo snežilo. Hladneje bo, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, hladno in vetrovno. "Marsikje se tudi čez dan temperature ne bo dvignile nad ničlo. Predvsem na vzhodu lahko še pripleše kakšna snežinka," so še zapisali pri Meteoinfo Slovenija.