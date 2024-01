Po prepiru zaradi kidanja snega ustrelil dva soseda, nato še sebe

V Plains Townshipu v Pensilvaniji so našli tri mrtve osebe, vzrok pa je bil hujši prepir zaradi kidanja snega, poročajo ameriški mediji. Med prepirom je šel eden od sosedov v hišo po pištolo, ustrelil dva soseda in zatem sodil še sebi.

V ponedeljek okoli 9. ure zjutraj so se policisti mesta Plains Township, ki ga je prekrila dvometrska snežna odeja, odzvali na prijavo o streljanju v stanovanjski soseski.

Tam so našli trupli 50-letnega Jamesa Goya in njegove 48-letne žene Lise Goy, ki sta ležali na ulici pred njunim domom.

Prebivalci soseske so policiste napotili še k hiši čez cesto, nasproti Goyevih, a ko so se približevali vhodnim vratom, je odjeknil strel, so povedali pri policiji. V notranjosti hiše so našli mrtvega 47-letnega Jamesa Spaida, ki si je s strelnim orožjem sodil sam.

Stare zamere

Sosedje so preiskovalcem povedali, da sta bila Spaide in Goy vpletena v dolgotrajen spor, ki je dosegel vrelišče na najbolj snežen dan v letu. "Goyeva sta kidala sneg s svojih parkirnih mest in sneg metala čez cesto na Spaidovo posest," so povedali v izjavi.

Priče so povedale še, da je Spaide par prosil, naj preneha, kar je sprožilo buren prepir. James Goy je v soseda vrgel orodje, s katerim je čistil sneg z avtomobila, in ko se je približeval Spaidu z dvignjeno pestjo, naj bi se ta umaknil v svojo hišo in vzel strelno orožje.

Sledil je prepir z veliko kričanja, kazanjem sredincev in zmerjanjem. Spaide naj bi streljal na par in oba večkrat ustrelil. Policisti so pojasnili še, da se je Spaide nato vrnil v svojo hišo, vzel drugo strelno orožje in še z njim streljal na soseda.

Po vsem si je strelec sodil sam.