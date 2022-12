Ljudje umirajo med kidanjem snega, Biden odobril razglasitev izrednih razmer #foto

Med verjetno najhujšo zimsko nevihto, ki je kadarkoli prizadela ZDA, je do zdaj umrlo najmanj 56 ljudi. Nekateri so bili v svojih avtomobilih ujeti več kot dva dni. Meteorologi opozarjajo, da je v nekaterih delih države v tem tednu pričakovati še devet centimetrov snega.

Foto: Reuters

Ko se bosta sneg in led stopila, pričakujejo še več žrtev

Mark Poloncarz, izvršni direktor okrožja Erie, kjer je mesto Buffalo, ki ga je zimsko neurje najbolj prizadelo, je dejal, da vidijo "luč na koncu predora, a to še ni konec". "To je generacijska nevihta," je dejal. Ob sklicevanju na urad lokalnega zdravnika je pojasnil, da je veliko ljudi umrlo zaradi težav s srcem med kidanjem snega. Nekatere so mrtve našli tudi v njihovih avtomobilih.

Ko se bosta sneg in led malce stopila, pričakujejo, da bodo v ujetih vozilih in domovih, kamor reševalci niso mogli dostopati, odkrili še več žrtev.

Vremenoslovci pravijo, da se bo nevihta v prihodnjih dneh umirila, še vedno pa svetujejo, da se prebivalci izogibajo potovanjem, razen če je nujno.

Foto: Reuters

Odpovedi poletov in zamude se vrstijo po skoraj vsej državi

Snežni metež je zahodni del zvezne države New York zajel v petek in soboto. Trgovine so bile zaprte, policija je prepovedala vožnjo z avtomobili, ljudem pa zmanjkuje zalog hrane. Znanstveniki menijo, da so k intenzivnosti neurja morda prispevale podnebne spremembe. Zaradi segrevanja ozračja se v njem lahko zadržuje večja količina vodne pare, ki poveča intenzivnost neurja.

Ciklonska bomba, ko v močni nevihti zelo hitro pade atmosferski tlak, je že oslabela, temperature pa so začele naraščati.

Po podatkih spletne strani FlightAware je bilo v ponedeljek okoli 15. ure po srednjeevropskem času odpovedanih približno 3.410 domačih in mednarodnih poletov. Letalska družba Southwest Airlines je odpovedala kar 2.497 poletov, kar je približno desetkrat več kot drugi večji letalski prevozniki v ZDA.

Odpovedi poletov in zamude so se vrstili po skoraj vsej državi, med drugim na letališčih v Denverju, Atlanti, Las Vegasu, Seattlu, Baltimorju, New Yorku in Chicagu. Od prejšnjega četrtka do ponedeljka je bilo odpovedanih najmanj 16 tisoč poletov.

Cevovodi so zaradi nizkih temperatur počili

Guvernerka Kathy Hochul si je v ponedeljek ogledala posledice neurja v svojem rojstnem mestu Buffalo in snežni metež prav tako označila za enega od najhujših v zgodovini. Po njenih besedah so v soboto v mestu obtičali skoraj vsi gasilski avtomobili. Hochulova je opozorila, da je neurje sledilo malo več kot mesec dni po tem, ko je regijo že preplavilo eno zgodovinsko sneženje. Med obema nevihtama je skupna količina snežnih padavin dosegla blizu 242 centimetrov, kar Buffalo ponavadi doživi v celotni zimski sezoni.

Nacionalna vremenska služba je sporočila, da je bilo v ponedeljek zjutraj po krajevnem času na mednarodnem letališču Buffalo Niagara 1,25 metra snega. Letališče naj bi se ponovno odprlo danes zjutraj.

O smrtnih žrtvah zaradi neurja so poročali tudi iz drugih krajev v ZDA. Najmanj osem ljudi je umrlo v Misuriju, Kansasu in Kentuckyju. V Wisconsinu je ženska padla skozi led v reko, v naselju brezdomcev v Kansasu pa je izbruhnil požar s smrtnim izidom.

V mestu Jackson v zvezni državi Misisipi so se gasilske ekipe v ponedeljek borile, da bi zagotovile vodo v vodovodnem sistemu. V številnih območjih namreč ni bilo vode ali pa je bil pritisk vode nizek. Na božič so morali prebivalci prekuhavati pitno vodo, saj so cevovodi zaradi nizkih temperatur počili.

Močan veter je dajal občutek še večjega mraza

Neurje je onemogočilo tudi oskrbo z elektriko na območju od države Maine na vzhodu do Washingtona na zahodu. V soboto in nedeljo je bilo brez elektrike začasno 1,5 milijona ljudi. Svarila pred snežnim neurjem so konec tedna zajela okrog 200 milijonov prebivalcev ZDA. Neurje je podiralo rekorde tudi pri temperaturah. V Casperju v državi Wyoming so v četrtek namerili rekordnih minus 42 stopinj Celzija, rekordi so v noči na soboto padali praktično po vsej vzhodni obali ZDA.

V mestu New York, kjer snega ni bilo, ampak je v petek obilno deževalo, so temperature v petek do večera zelo hitro padle – s približno plus 15 stopinj Celzija na minus 13 stopinj. Močan veter je dajal občutek še večjega mraza. Rekorden veter – 240 kilometrov na uro – je zajel goro Washington v New Hampshiru, po mestih, kot so New York, Atlanta, Washington in Boston, pa je leden veter pihal s hitrostjo najmanj 80 kilometrov na uro.