V vremenskem kaosu v ZDA umrlo že 27 ljudi #foto

Hudo zimsko neurje, ki je v petek zajelo večji del ZDA, še vedno povzroča izredne vremenske razmere s temperaturami do minus 45 stopinj Celzija in ostrimi sunki mrzlega vetra. Neurje je prizadelo skoraj 250 milijonov ljudi, približno milijon prebivalcev ZDA in Kanade je brez elektrike, zabeležili so tudi 27 smrtnih žrtev, povezanih z vremenom.

Več kot milijon Američanov in Kanadčanov bo na božični dan ostalo brez elektrike, saj Severno Ameriko še naprej pestijo hude zimske razmere. Nenavadno močan arktični ciklon je prinesel sneg, oster in mrzel veter ter nizke temperature, poročajo ameriški mediji in britanski BBC.

Mraz je najbolj prizadel zvezno državo Montana na severozahodu ZDA, kjer so se temperature spustile do minus 45 stopinj Celzija. Foto: Reuters

Zabeležili 27 smrtnih žrtev

Nevihta, ki se razteza več kot 3.200 kilometrov od Quebeca do Teksasa, je prizadela skoraj 250 milijonov ljudi. Zabeležili so tudi 27 smrtnih žrtev, povezanih z vremenom, navaja ameriška mreža NBC. Do smrti je prišlo v zveznih državah Oklahoma, Kentucky, Misuri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Kolorado in Michigan.

Mraz je sicer najbolj prizadel zvezno državo Montana na severozahodu ZDA, kjer so se temperature spustile do minus 45 stopinj Celzija, navaja BBC. O izrednih razmerah med drugim poročajo tudi v Minnesoti, Iowi, Wisconsinu in Michiganu.

Ameriški vremenoslovci so opozorili, da bo zimska nevihta pustošila tudi na današnji božični dan, vendar naj bi se njena moč zmanjšala. Snežni zameti in arktična burja bodo prizadeli predvsem srednji zahod in severovzhod ZDA, je v soboto sporočila nacionalna vremenska služba ZDA ter dodala, da bodo potovanja ponekod "izjemno nevarna" in "občasno nemogoča". V zadnjih dneh je bilo odpovedanih tudi na tisoče poletov.

Nenavadno močan arktični ciklon je prinesel sneg, oster in mrzel veter ter nizke temperature. Foto: Reuters