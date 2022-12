Pripravljeni so na najhujše. Usodnih je lahko že nekaj minut.

Kanada in ZDA so še vedno v strahu pred hudim padcem temperatur in napovedmi o t. i. bombnih ciklonih v času letošnjih božičnih praznikov. Pred hudimi zimskimi razmerami sodržavljane svari tudi ameriški predsednik Joe Biden.

Severna Amerika bo po napovedih doživela najhladnejše božične praznike v zadnjih desetletjih. Temperature se bodo tako ponekod spustile tudi do minus 55 stopinj Celzija. Zimski viharji bodo prizadeli območje, na katerem živi kar 135 milijonov ljudi.

Oglasil se je tudi predsednik ZDA Joe Biden. "To ni zimski dan kot takrat, ko ste bili otroci, to je resna zadeva," je opozoril sodržavljane. Snežni meteži so po poročanju BBC že zajeli Severno in Južno Dakoto. V Koloradu, Montani in Wyomingu so izmerili zelo hude padce temperatur. V glavnem mestu zvezne države Wyoming Cheyenne so tako izmerili rekorden padec temperatur. V pol ure je v tem mestu temperatura s šestih stopinj Celzija padla na minus 16 stopinj Celzija.

Biden opozarja Američane pred hudimi zimskimi razmerami:

Biden urged Americans with travel plans for the holiday weekend to "leave now" to avoid being stranded by a winter storm that will hit a huge portion of the central US (via @quicktake) https://t.co/pnC499cTEf pic.twitter.com/rITJtW0bzH — Bloomberg (@business) December 22, 2022

Zaradi bližajočih se zimskih viharjev so v ZDA samo v četrtek odpovedali že več kot 5.300 poletov. Napovedujejo tudi, da bodo ceste poledenele. Ceste na meji Wyominga in Kolorada so že zaprte od srede, in sicer zaradi skoraj ničelne vidljivosti. Vse več zveznih državah tudi uvaja izredne razmere.

Poplave zaradi velikih kosov ledu in bombni cikloni

Grožnja so tudi poplave, ki jih bodo povzročili veliki kosi ledu, ki bodo padli v reke in dvignili njihovo gladino. Vremenoslovci Američane opozarjajo zlasti pred omrzlinami. Te lahko zaradi izjemno hladnega zraka nastopijo v nekaj minutah. Največja nevarnost so omrzline nosov in lic ter prstov na rokah in nogah. Velika nevarnost so tudi t. i. bombni cikloni, hudi zimski viharji.