Se bliža najhladnejši božič v zadnjih desetletjih?

Zaradi velikih ohladitev ZDA napovedujejo najhladnejši božič v zadnjih desetletjih in močno sneženje. V posameznih delih ZDA se bodo temperature spustile celo do 45 stopinj Celzija pod ničlo. Vremenoslovci svarijo tudi pred t. i. ciklonskimi bombami.

Ohladitev, ki se zgodi enkrat v generaciji. Tako vremenoslovci opisujejo napovedi o močnem padcu temperatur, snežnih viharjih in veliki količini snega, ki bodo Američane prizadeli za božične praznike.

Nizke temperature in poledenele ceste

Velika ohladitev bo po napovedih prizadela več kot 90 milijonov ljudi v ZDA v 37 ameriških zveznih državah. V okoli 80 odstotkih ZDA bodo temperature pod ničlo, med drugim tudi v Teksasu na jugozahodu ZDA. Celo Florida, ki je najbolj južna ameriška zvezna država, bo imela najhladnejši božič v zadnjih 30 letih, piše BBC.

Konec tedna bodo v nekaterih delih ZDA temperature po napovedih padle celo do minus 45 stopinj Celzija. Zimska nevihta, poimenovana Elliot, bo povzročila močne viharje in prinesla velike količine snega. To bo seveda zelo oviralo Američane, ki božične praznike tradicionalno izkoristijo za potovanje. Med drugim jih čakajo poledenele ceste.

Izredne razmere

Izredne razmere so že razglasili v Kentuckyju in Severni Karolini, hudi viharji pa naj bi divjali v zveznih državah ob Velikih jezerih na severovzhodu ZDA. Na stotine poletov iz Denverja in Chicaga je bilo že odpovedanih.

Že novembra letos je v ZDA zapadlo veliko snega. Foto: Reuters

V Denverju, glavnem mestu zvezne države Kolorado, so tamkajšnjo veliko športno dvorano že spremenili v središče, kamor se bodo ljudje lahko prišli ogret v času velikega mraza. Zaradi velikega padca temperatur bodo lahko ljudje dobili omrzline že v manj kot petih minutah.

Ciklonske bombe

Vremenoslovci napovedujejo tudi t. i. ciklonske bombe, to so zelo močne snežne nevihte. Te ciklonske bombe so še posebej značilne za vzhodno obalo ZDA in za sosednjo Kanado, in sicer zaradi hladne zemlje in toplega zraka, ki prihaja z juga, še piše BBC.