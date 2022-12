Sneg, led in megla ohromili Veliko Britanijo, otroci padli v zamrznjeno jezero

Medtem ko so sneg, led in megla povzročili kaos na Otoku, pri nas tako hudih vremenskih razmer v kratkem ne pričakujemo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od –3 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Sneg, led in megla so zajeli večji del Velike Britanije, zaradi česar je britanski meteorološki urad za London, Škotsko in jugozahodno Anglijo izdal rumeno vremensko opozorilo. Izredne vremenske razmere so povzročile kaos na cestah in železnicah, na letališču Stansted pa so bili ustavljeni vsi poleti, poroča britanski BBC.

Motorways shut as heavy snow causes crashes https://t.co/m5wrn2eyc8 — BBC News (UK) (@BBCNews) December 11, 2022

Z letališča Stansted so v nedeljo zvečer sporočili, da je bila njihova edina vzletno-pristajalna steza zaradi vremenskih razmer zaprta, vsi poleti pa odpovedani. Zamude so bile že v soboto zaradi odstranjevanja ledu z letal. "Potnikom svetujemo, da pri svoji letalski družbi preverijo trenutno stanje svojih poletov," je dejal tiskovni predstavnik letališča.

Tudi na letališču Heathrow so v nedeljo odpovedali več kot 50 poletov, potem ko je zaradi megle kontrola zračnega prometa omejila število letal, ki so lahko pristala in vzletela. Z letališča so v luči tega sporočili, da skrbijo za varnost potnikov in jih poskušajo obenem čim hitreje pripeljati na cilj.

Na letališču Gatwick so zaradi sneženja začasno zaprli eno od svojih vzletno-pristajalnih stez, a jo znova odprli nekaj ur pozneje. Številne polete so odložili ali odpovedali, 28 pa so jih preusmerili na druga letališča.

Že v soboto so tudi na letališču v Manchestru zaradi močnega sneženja zaprli obe vzletno-pristajalni stezi, kar je ravno tako vplivalo na več deset letov. Foto: Reuters

Kaos tudi v prometu

Močno sneženje je v nedeljo povzročilo kaos tudi na cestah in železnicah. Zaradi več prometnih nesreč so oblasti voznike pozvale k previdnosti na avtocestah.

Otroci, ki so padli v zamrznjeno jezero, v kritičnem stanju

Najmanj štirje otroci so med igranjem v parku padli v jezero v bližini Birminghama in so trenutno v kritičnem stanju. "Vemo, da bo vreme v naslednjih dneh zelo mrzlo, zato odrasle in otroke prosimo, da se izogibajo odprtim vodam in nikakor ne stopajo na led, ne glede na to, kako debel ali varen se vam zdi," je opozoril poveljnik gasilske in reševalne službe Richard Stanton.

Britanski meteorološki urad je v nedeljo sporočil, da bodo opozorila o hudih vremenskih razmerah veljala danes do 10. ure. Za Severno Irsko so opozorila odpravili že pred tem, kljub temu da so zaradi mraza tam med drugim odpovedali nekatere športne tekme. Na severovzhodu Škotske bi se po opozorilih urada lahko temperature ponoči spustile do minus 15 stopinj Celzija.

Tudi v Sloveniji hladno, a posebnih opozoril ni

Jutri bo pri nas sprva še precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od juga naraščala. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –11 do –6, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli –17, ob morju okoli –2, najvišje dnevne od –5 do 0, na Primorskem od 1 do 6 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutri bo na severu in severovzhodu delno jasno, drugod se bo pooblačilo. Mrzlo bo tudi čez dan. pic.twitter.com/PBReO48mJp — ARSO vreme (@meteoSI) December 12, 2022

V sredo bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Nekoliko topleje bo. V četrtek se bo povsod pooblačilo, na zahodu se bodo proti večeru začele pojavljati padavine.