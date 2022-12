Snežna apokalipsa v Moskvi, letalski promet obstal

Do 9.43 po lokalnem času so na letališču Šeremetjevo preložili na kasnejši čas devet letov in dva odpovedali. Na letališču Domodedovo je bilo preloženih 19 letov in eden odpovedan. Na letališču Vnukovo pa so odpovedali šest letov, 19 so jih preložili.

Količina snega blizu rekorda

Vodja ruskega hidrometeorološkega centra Roman Wilfand je pred tem za Tass povedal, da lahko v Moskvi do ponedeljka pričakujejo snežne padavine blizu rekordnih 34 centimetrov, ki so jih zabeležili 19. decembra 1941.

"To je snežna apokalipsa," je danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP poročala ruska javna televizija, medtem ko so se po ulicah ruske prestolnice kopičili več kot 30 centimetrov visoki snežni zameti, ki ovirajo cestni promet in prekrivajo pločnike.

"To so februarski snežni zameti" sredi decembra, je sporočil meteorološki center Fobos in dodal, da 18. decembra na moskovskih ulicah "še nikoli v zgodovini meteorologije ni bilo tako velikih snežnih zametov".

Pločnike prekril sneg, na cestah vlada kaos

Po navedbah lokalnih oblasti je za čiščenje snega angažiranih okoli 119 tisoč ljudi in več kot 12.500 vozil.

"V Moskvi je takšno neurje, da človek ne more niti hoditi niti voziti," je poročala televizija Pervi Kanal. "Snega je toliko, da je več avtobusov obtičalo na cesti (...), obupani potniki pa izstopajo in nadaljujejo pot peš," je poročala televizija Ren-TV.

The main weather station in the center of Moscow measured 33 cm of snow depth which is the highest ever recorded for this date.



Around the city in some places the snow depth reaches or it is even above 40 cm. pic.twitter.com/TxrxxbrTaC — Thunder26 (@Thunder261) December 18, 2022

Pločnike je v nekaterih okrožjih prestolnice skoraj v celoti prekril sneg. Pristojne službe so po navedbah moskovskih oblasti odgovorne predvsem za čiščenje snega s cest in dostopov do postajališč javnega prometa.