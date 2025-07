Ukrajinci z droni napadli mesto v bližini Moskve? Gorijo stavbe in avtomobili.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.20 Ukrajinci z droni napadli mesto v bližini Moskve?

Ruski Telegram kanali navajajo, da je v Zelenogradu, mestu, ki leži 37 kilometrov severozahodno od Moskve, izbruhnil požar. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo vozila, ki gorijo v bližini stanovanjske stavbe. Podatkov o žrtvah ali obsegu škode ni.

Na posnetkih varnostnih kamer, ki jih je objavil ruski Telegram kanal Baza, je videti, da so ostanki drona zadeli zgornja nadstropja stanovanjske stavbe.

Na letališčih uvedli omejitve

Sredi napadov so na vseh štirih moskovskih letališčih uvedli začasne omejitve. Med napadi so bili dohodni leti preusmerjeni na letališče Pulkovo v Sankt Peterburgu. Vse omejitve letenja so bile odpravljene okoli 4. ure zjutraj po lokalnem času.

Rusko obrambno ministrstvo pravi, da je bilo v različnih regijah po celotni državi sestreljenih skupno 93 ukrajinskih dronov, od tega 19 nad Moskovsko oblastjo.

