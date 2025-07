Rusi ponoči nad Ukrajino z več kot 30 raketami in 300 brezpilotniki #video

Ruske sile so ponoči proti Ukrajini izstrelile več kot 30 raket in 300 brezpilotnikov, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V napadu na Odeso je bila po navedbah lokalnih oblasti ubita ena oseba. Tarča napadov je bila tudi Rusija, ki poroča, da so sistemi zračne obrambe sinoči sestrelili 71 ukrajinskih dronov.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



11.09 Ukrajina in Rusija nadaljujeta medsebojne napade

Po navedbah Zelenskega so ruski nočni napadi prizadeli več ukrajinskih regij. Med drugim je bila poškodovana kritična infrastruktura v Sumiju, kjer je več tisoč gospodinjstev ostalo brez elektrike, poroča tiskovna agencija Reuters.

Več kot 20 ruskih dronov je napadlo tudi Odeso, je na Telegramu zapisal župan mesta Genadij Truhanov. V napadu je zagorel stanovanjski blok, ena oseba pa je umrla.

V odziv na ruske napade na ukrajinska mesta na zahodu države so bila sinoči aktivirana poljska in zavezniška bojna letala. V stanju visoke pripravljenosti so bili tudi sistemi zračne obrambe in radarski izvidniški sistemi, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Tarča napadov z droni je medtem bila tudi Rusija, ki poroča, da so sistemi zračne obrambe sinoči sestrelili 71 ukrajinskih dronov. Največ dronov je zračna obramba prestregla nad rostovsko in moskovsko regijo, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočilo rusko obrambno ministrstvo, ki ni poročalo o morebitni škodi ali žrtvah.