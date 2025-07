Opozorilo za Putina: to lahko pokoplje Rusijo

Ruski uradniki so predsednika Vladimirja Putina opozorili, da bi lahko demografska kriza povzročila, da bo državi, ki jo vodi, do konca desetletja primanjkovalo nekaj milijonov delavcev.

Na srečanju, o katerem so poročali ruski državni mediji, je minister za delo Anton Kotjakov ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu povedal, da bi lahko državi do leta 2030 primanjkovalo kar tri milijone delavcev, piše ameriški medij Newsweek.

Rusija bo potrebovala skoraj 11 milijonov novih delavcev

Do leta 2030 bo namreč Rusija po napovedih ministrstva potrebovala vsaj 2,4 milijona dodatnih delavcev. Zgornja meja te napovedi je 3,1 milijona oziroma skupno število prebivalcev večjih mest Kazan in Novosibirsk.

Kotjakov je za Moskovski Komsomolec ob sklicevanju na anketo med 260 tisoč ruskimi delodajalci nedavno dejal, da primanjkuje usposobljenih delavcev, zlasti v gradbeništvu in proizvodnji. Do začetka naslednjega desetletja mora Rusija v gospodarstvo vključiti 10,9 milijona ljudi, da bi nadomestila 10,1 milijona upokojencev in zapolnila dodatnih 800 tisoč delovnih mest, je dodal.

Upad rodnosti in pomanjkanje delovne sile

Putin je po večletnem upadanju rodnosti v Rusiji izpostavil rast prebivalstva kot nacionalno prednostno nalogo. Nezmožnost nadomestitve upokojenih delavcev bi lahko za Rusijo predstavljala gospodarski problem, ki bi lahko trajal dlje od trenutnega konflikta z Ukrajino, piše Newseek.

Vojna v Ukrajini je samo še poslabšala rusko demografsko stanje. Foto: Guliverimage

Ruski demografski strokovnjak Igor Efremov je za Newsweek povedal, da je edini ukrep, ki ga lahko ruska vlada sprejme za reševanje pomanjkanja delovne sile, pritegnitev delavcev migrantov, vendar bi bilo to težko, ker bi se poteza štela za varnostno grožnjo.

Vojna prispeva k pomanjkanju delovne sile

Sankcije so rusko gospodarstvo močno prizadele, a niso zadale hudega udarca, čeprav so vojne izgube v Ukrajini in izogibanje vpoklicu prispevali k pomanjkanju delovne sile, kar je pomenilo naraščajočo inflacijo, še piše Newsweek.