Je Trump postavil napačno vprašanje?

Manevri ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede Ukrajine se nadaljujejo – potem, ko se je razjezil na ruskega predsednika Vladimirja Putina, postavil ultimat, da se mora "prilagoditi", in je v nekaj dneh od stališča "ne dam vam več orožja" prešel na napoved obsežnih dobav protizračne obrambe Patriot. Po poročanju revije Military Watch ZDA celo razmišljajo o dobavi manevrirnih raket JASSM, ki jih je mogoče izstreliti iz bojnih letal F-16 in ki lahko zadenejo cilje globoko na ozemlju Rusije, saj imajo doseg od 370 do 1.800 kilometrov.

Rakete Tomahawk z dosegom 5.500 kilometrov?

Washington Post se sklicuje na vire iz Pentagona, ki razkrivajo, da v okviru prihodnjih dobav razmišljajo tudi o tem, da bi Kijevu predali manevrirne rakete Tomahawk, ki so sposobne zadeti cilje na razdalji do 5.500 kilometrov, torej globoko na ruskem ozemlju. Na seznamu so še številni drugi raketni in obrambni sistemi, katerih stroške naj bi poravnali v sodelovanju z Natom, čeprav so Francija, Italija in Češka že napovedale, da pri tem ne bodo sodelovale. Po podatkih Axiosa bo prva pošiljka ameriškega orožja Kijevu stala deset milijard dolarjev. Vključevala bo rakete, topniške granate in sisteme Patriot, piše Jutarnji list.

Bi morala Ukrajina spremeniti potek vojne?

A to še ni vse. Washington Post, ki se sklicuje na vire v Kijevu, navaja, da je Trump 4. julija v pogovoru z Zelenskim dejal, da "Ukrajina ne bo spremenila poteka vojne, dokler je v defenzivi, zato mora preiti v ofenzivo". Ko je Trump vprašal, ali lahko Ukrajina bombardira Moskvo ali Sankt Peterburg, mu je Zelenski odgovoril: "Če imamo pravo orožje, lahko."

Na to se je odzvala tiskovna predstavnica Bele hiše Carolyn Leavitt in pojasnila, da je Trump postavil zgolj "teoretično vprašanje" ter da ni pozival k napadom. Po drugi strani pa je vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak po navedbah Deutsche Welle ta pogovor označil za "najboljši pogovor v življenju z njim".

Zelenski je priznal, da bi lahko Ukrajina uporabila rakete za napade globoko v Rusiji, če bi jih imela. Foto: Gulliverimage

Dobava Patriotov – še vedno negotova

Kljub velikim napovedim glede sistemov Patriot še vedno ni jasno, kdaj bodo dejansko dobavljeni. Nemški mediji poročajo, da bosta v kratkem poslana zgolj dva sistema. Namestnik vodje ukrajinske vojaške obveščevalne službe Vadim Skibicki je ob tem izrazil previdnost: "Število 17 je ogromno, če govorimo o baterijah. Če govorimo o izstrelitvenih napravah, pa je to mogoče."

Nemške rakete Taurus – nova napetost

V ruskih medijih so se pojavile informacije, da bi Nemčija lahko Ukrajini dobavila tudi svoje rakete dolgega dosega Taurus ali jih celo proizvajala v ukrajinskih vojaških tovarnah. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je Nemčijo posvarila, naj tega ne stori, saj naj bi imela Rusija po poročanju ruske državne agencije TASS v tem primeru "pravico uporabiti orožje proti državam, ki pomagajo Ukrajini". Če bo Ukrajina uporabila takšne sisteme proti Rusiji, bo Moskva to razumela kot neposredno vpletenost nemškega vojaškega osebja v načrtovanje in izvedbo vojaških operacij proti Rusiji.

Trumpov ultimat Putinu: 50 dni za mirovna pogajanja

Vse to se dogaja v obdobju, ko je Trump Putinu dal 50 dni časa, da se premisli in resno pristopi k mirovnim pogajanjem. Ameriška politologinja Nina Hruščova, sicer pravnukinja nekdanjega voditelja SZ Nikite Hruščova, je v intervjuju za Deutsche Welle razložila Trumpovo pozicijo.

"Če Vladimir Putin ne bo popustil in bo ostal trmast, bo Trump užaljen. To nima nič z resno politiko, gre samo za Trumpov narcisizem in šovbiznis," meni Hruščova. Dodala je, da je Trump užaljen, ker mu Putin ne laska. "Zelenskemu so razložili, da mora Trumpu nenehno govoriti: 'Hvala, vi ste car,' in podobno. Putin pa se je trmasto uprl. To je za Trumpa žaljivo."

Po njenem mnenju Trump še vedno sanja o Nobelovi nagradi za mir, zato mora Putina spraviti za pogajalsko mizo.