Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da je sistem ogrevanja v prestolnici popolnoma obnovljen.

"Mesto vzpostavlja vse storitve po zadnjem obstreljevanju. Predvsem je popolnoma obnovljen sistem toplotne oskrbe prestolnice. Vsi viri toplotne energije delujejo normalno," je Kličko zapisal zjutraj.

Reuters poroča, da so ukrajinski uradniki trdili, da je Rusija v petek izstrelila več kot 70 raket. To je bil eden najhujših napadov od začetka vojne, po Ukrajini pa ponekod še vedno ni elektrike, vode ali ogrevanja.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je po poročanju Rusije obiskal vojake na fronti, ki sodelujejo v ruski "posebni vojaški operaciji", kot Rusija imenuje vojno v Ukrajini, je zgodaj zjutraj sporočilo ministrstvo za obrambo. "Vodja ruske vojske si je s helikopterjem ogledal območja, kjer so razporejeni vojaki in ruske enote na območju posebne vojaške operacije," je ministrstvo objavilo na aplikaciji Telegram.

Moskva invazijo na Ukrajino imenuje "posebna vojaška operacija", katere cilj je "demilitarizacija" in "denacifikacija" sosednje države. Ministrstvo je sporočilo, da se je Šojgu z vojaki pogovarjal na "frontni liniji" in na "poveljniškem položaju". Vendar ni jasno, kdaj se je ta obisk zgodil in ali je bil Šojgu res v Ukrajini, poroča Index.hr.

Kratek posnetek, ki prikazuje Šojguja v vojaškem helikopterju in več posnetkov iz zraka, je bil objavljen v sporočilu za javnost.

Objava je bila objavljena le dan po srečanju ruskega predsednika Vladimirja Putina z najvišjimi vojaškimi poveljniki, vključno s Šojgujem, kjer jih je prosil za mnenje o tem, kako naj se nadaljuje ruska vojaška operacija v Ukrajini. V največjem spopadu v Evropi po drugi svetovni vojni je umrlo na tisoče ljudi, milijoni so bili razseljeni, številna mesta so bila uničena.