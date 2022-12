Zelenski za trajno prepoved: Tudi bela ali nevtralna zastava ni dopustna za ruske športnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v telefonskem pogovoru s prvim možem Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasom Bachom pozval, naj se Rusijo trajno izključi z vseh mednarodnih športnih tekmovanj in turnirjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Pravičen odgovor za teroristično državo je lahko le njena popolna izolacija v mednarodnem prostoru," je dejal Zelenski po telefonskem pogovoru s predsednikom mednarodnega olimpijskega gibanja Bachom.

"Načela olimpijskega gibanja niso združljiva z načeli 'teroristične države'. Rusiji ne bi smeli dovoliti, da zlorablja športne dogodke za svoje propagandne namene," je poudaril Zelenski v video-sporočilu.

Od začetka invazije Rusije na Ukrajino 24. februarja je zaradi ruske agresije umrlo 184 športnikov, je dejal Zelenski.

"Poti nazaj v svetovni šport za ruske športnike torej ne bi smelo biti"

"Poti nazaj v svetovni šport za ruske športnike torej ne bi smelo biti. Molk športnikov, trenerjev in športnih funkcionarjev v Rusiji spodbuja agresijo," je ukrajinski predsednik utemeljil svojo zahtevo, navaja dpa.

Po mnenju Zelenskega ruskim športnikom ne bi smeli dovoliti tekmovati niti pod nevtralnimi simboli. "Lahko rečemo le eno, tudi bela ali nevtralna zastava ni dopustna za ruske športnike, vse njihove zastave so prepojene s krvjo," je prepričan Zelenski.

Prošnja azijskih olimpijskih komitejev za postopno odpiranje vrat športnikom

Ukrajinski predsednik se je odzval na napovedi vodstva Moka, ki je v petek na prošnjo azijskih olimpijskih komitejev dovolila možnost, da bi lahko postopno odprli vrata športnikom iz Rusije in Belorusije za vrnitev na mednarodna tekmovanja.

Pogoj za udeležbo ruskih in beloruskih športnikov bi bil, da ti spoštujejo olimpijsko listino in obstoječe sankcije zaradi vojne v Ukrajini, so sporočili iz Moka.

Kazenski ukrepi, ki vključujejo prepoved zastave, himne, nacionalnih barv ali katere koli druge identifikacije Rusije in Belorusije na športnih dogodkih, bi še ostali v veljavi.

Zelenski je Mok tudi pozval, naj prispeva k obnovi športne infrastrukture v Ukrajini, uničene v ruski agresiji.