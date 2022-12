Vrh Moka odpira vrata za vrnitev ruskih in beloruskih športnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thomas Bach je večkrat dejal, da športa po njegovem ne bi smeli politizirati in da ruskih športnikov ne bi smeli kaznovati za agresivno vojno njihove države.

Kljub vojni v Ukrajini je vrh Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) odprl vrata športnikom iz Rusije in Belorusije, da se vrnejo na mednarodna tekmovanja. Danes so udeleženci olimpijskega vrha soglasno glasovali za obravnavo predloga azijskega komiteja (OCA), ki bi športnikom iz obeh držav omogočil udeležbo na tekmovanjih v Aziji.

Pogoj za nastop ruskih in beloruskih športnikov je, da ti spoštujejo olimpijsko listino in obstoječe sankcije zaradi vojne v Ukrajini, so zapisali v izjavi za javnost pri Moku.

Olimpijski vrh je načeloma potrdil, da morajo kazenski ukrepi proti Rusiji in Belorusiji za zdaj ostati v veljavi. O morebitnih olajšavah za športnike naj bi se pogovarjali v nadaljnjih pogovorih na ravni Moka s svetovnimi zvezami, predstavniki športnikov in z nacionalnimi olimpijskimi komiteji.

Krovna azijska organizacija OCA je po navedbah Moka svoj predlog utemeljila z dejstvom, da v tem delu sveta ni več razlogov za suspenz ruskih in beloruskih športnikov. Možna je torej udeležba pod nevtralno zastavo in brez igranja himen obeh držav, nacionalnih barv ali katere koli druge identifikacije Rusije in Belorusije na športnih dogodkih.

Takšni pogoji bi lahko veljali tudi za kvalifikacijska tekmovanja za poletne olimpijske igre 2024 v Parizu, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednik Moka Thomas Bach je večkrat dejal, da športa po njegovem ne bi smeli politizirati in da ruskih športnikov ne bi smeli kaznovati za agresivno vojno njihove države. Na olimpijski vrh je bil povabljen tudi vodja Ruskega olimpijskega komiteja Stanislav Pozdnjakov.

