Pozor: velika nevarnost poledice in žleda. Kdaj lahko pričakujemo sneg do nižin?

V četrtek zvečer in ponoči bo predvsem v severovzhodni Sloveniji po nižinah in dolinah z negativno temperaturo nevarnost poledice.

V četrtek zvečer in ponoči bo predvsem v severovzhodni Sloveniji po nižinah in dolinah z negativno temperaturo nevarnost poledice. Foto: Guliverimage

Z agencije za okolje opozarjajo, da bo danes zvečer dež zajel vso Slovenijo, v Zgornjesavski dolini pa bo lahko tudi snežilo. Po nekaterih nižinah bo na začetku obstaja velika nevarnost poledice in žleda. Sneg do nižin lahko pričakujemo v noči na soboto.

Danes bo pretežno oblačno, le ponekod na severu sprva še delno jasno. Na zahodu bo proti večeru začelo deževati, dež bo v prvem delu noči zajel vso Slovenijo, le v Zgornjesavski dolini bo lahko snežilo. Po nekaterih nižinah bo na začetku padavin nastajala poledica. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo večji del dneva suho, proti večeru pa bo od zahoda začelo deževati. Sprva bo ponekod nevarnost poledice. Jutri bo oblačno in deževno. pic.twitter.com/Q8nqoy9vw3 — ARSO vreme (@meteoSI) December 15, 2022

Jutri bo oblačno

V četrtek zvečer in ponoči bo predvsem v severovzhodni Sloveniji po nižinah in dolinah z negativno temperaturo nevarnost poledice. Poledica bo krajevno možna tudi drugod, razen v jugozahodni Sloveniji.

Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 6 do 9, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V noči na soboto sneg do nižin

V noči na soboto se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin, na Primorskem bo zapihala burja. V soboto sredi dneva bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V nedeljo bo pretežno jasno s hladnim jutrom. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Višina snežne odeje je za zdaj najvišja na Kredarici, kjer je 170 centimetrov snega, in na Kaninu, kjer ga je 111 centimetrov.

Kredarica 15. 12. 2022 ob 9.10 Foto: Hribi.net

Kanin 15. 12. 2022 ob 9.10 Foto: Hribi.net