Reke lahko poplavijo tudi danes, možne so snežne plohe

Zaradi obilnega deževja, ki je te dni zajelo državo, je še danes pričakovati naraščanje in poplavljanje nekaterih rek. Uprava za zaščito in reševanje največ težav spet pričakuje na območjih reke Kolpe in reke Krke. Padavine naj bi sicer do jutra večinoma ponehale, so pa popoldan možne snežne plohe.

Kolpa je v soboto zvečer poplavljala na območjih pogostih poplav, a se je stanje proti večeru nekoliko umirilo. V srednjem toku je reka že pozno popoldne upadala, se je pa v manjšem delu še vedno razlivala.

V manjšem delu se je v soboto razlivala tudi Krka s pritoki. Reka je naraščala tudi zvečer, po podatkih Agencije RS za okolje pa se bo naraščanje v njenem spodnjem toku predvidoma nadaljevalo tudi danes dopoldne. Medtem ko se je Krka v soboto razlivala na vsakoletnih poplavnih območjih, bi se lahko danes poplavljene površine še nekoliko povečale. Vodostaj Ljubljanice je bil v soboto ustaljen s trendom počasnega naraščanja. Danes naj bi se vodostaj na Ljubljanskem barju počasi zniževal.

Oblačna nedelja, jasen ponedeljek

Danes bo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale snežne plohe. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -3, v gornjesavski dolini do -13, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -2 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

V torek se bo od zahoda pooblačilo, hladno bo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V sredo bo oblačno. Predvsem v južni Sloveniji bodo prehodno manjše padavine, po nižinah rahel dež. Nekoliko topleje bo.