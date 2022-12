Žled ohromil železniški prevoz, ponoči sneg do nižin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vremenske razmere že otežujejo razmere na cestah in tudi v železniškem prometu. Pri Slovenskih železnicah so zaradi žledu že izdali izredno opozorilo. Meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije postopoma spustila do nižin.

"Zaradi poslabšanja vremenskih razmer, žledu na vozni mreži, bodo namesto vlakov, ki vozijo proti/iz Šentilja/Spielfeldstrass, organizirani nadomestni avtobusi, razen za vlak 311," so v izrednem obvestilu sporočili s Slovenskih železnic.

Nadomestni avtobusi ustavljajo na vseh postajah in postajališčih kot sicer vlak po voznem redu. Zaradi nadomestnih avtobusov nastajajo zamude.

Priporočajo še, da se pred potovanjem o aktualnem stanju pozanimate na spletni strani Slovenskih železnic, pri osebju na vlaku ali na železniški postaji ali po e-pošti na potnik.Info@slo-zeleznice.si.

Ponoči sneg do nižin

Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Ponoči bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije postopoma spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja. Jutranje temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno, sredi dneva bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 3, na Primorskem do 9 °C.

V začetku tedna hladno

V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in razmeroma hladno. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo precej megle ali nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo oslabela in v ponedeljek ponehala.