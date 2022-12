V nekaterih delih Slovenije zapadel sneg

Danes bo oblačno. Padavine bodo dopoldne od juga postopno ponehale. Burja bo oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Nekatere dele države je v jutranjih urah zajelo sneženje. Snežilo je v Kranju, Logatcu in Kočevju, kjer je zapadlo nekaj centimetrov snega. Na Kredarici je skupaj 72 centimetrov snega, danes pa je zapadlo 12 centimetrov novega snega.

Dobro jutro, danes bo oblačno. Padavine bodo dopoldne od juga postopno ponehale. Burja bo oslabela. Jutri bo oblačno, padavine se bodo zjutraj razširile na vso Slovenijo. pic.twitter.com/H9WD4HnKL3 — ARSO vreme (@meteoSI) December 2, 2022

Jutri bo oblačno, padavine se bodo zjutraj in dopoldne od juga razširile na vso Slovenijo. Po nižinah bo večinoma deževalo, v severni polovici Slovenije pa sprva snežilo. Čez dan se bo meja sneženja dvigala. Predvsem ponekod na Notranjskem in Kočevskem bo v krajih med približno 500 in 1.000 metri padal dež, ki bo zmrzoval. Na Primorskem se bo krepila burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Tudi nedelja bo oblačna in deževna

V nedeljo bo oblačno, občasno bodo še padavine. Po nižinah bo deževalo. Burja na Primorskem bo zvečer ponehala. V ponedeljek bodo na vzhodu krajša obdobja sončnega vremena, drugod bo oblačno. Ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno še deževalo.

Danes v zgodnjih jutranjih urah je sneg že pobelil kraje nad 500 metrov nadmorske višine, v preteklih dneh pa je že snežilo nad okoli 700 metrov nadmorske višine. V zadnjih 48 urah je na območju Pohorja lokalno zapadlo več kot 20 centimetrov snega.

Vršič prevozen samo z verigami

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Verige so obvezne tudi na avstrijski strani prelazov Ljubelj in Korensko sedlo, poroča Prometno informacijski center.