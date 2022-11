Zjutraj nizke temperature, čez dan oblaki in megla

Danes bo dopoldne pretežno oblačno in marsikje v notranjosti megleno, popoldne pa se bo v zahodnih in severnih krajih postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Dobro jutro, danes bo sprva pretežno oblačno in ponekod megleno. Čez dan se bo na zahodu in severu jasnilo. Jutri bo največ sonca na Primorskem. pic.twitter.com/5dxE7CSWWz — ARSO vreme (@meteoSI) November 26, 2022

Zjutraj krepko pod ničlo

V nedeljo bo na Primorskem jasno s šibko burjo. Drugod bo deloma jasno, več oblačnosti bo v jugovzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo od –7 do 0, na Primorskem od 2 do 6, najvišje dnevne od 3 do 8, na Goriškem in ob morju do 14 stopinj Celzija.

V začetku tedna bo vreme na zahodu zmerno, drugod pretežno oblačno. Podobno vreme se bo nadaljevalo v torek, ko bo na Primorskem pihala tudi burja.