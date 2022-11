Padavine se bodo ponoči na zahodu in jugu države umirile, na vzhodu Slovenije pa bo dež tudi v nižinah ponekod prešel v sneg. Burja na Primorskem bo do sredine noči na izpostavljenih legah v sunkih dosegala hitrost 120 kilometrov na uro, proti jutro pa bo oslabela. Morje bi lahko zjutraj znova poplavljalo, poudarjajo na Agenciji RS za okolje.

Na agenciji ocenjujejo, da se bodo razmere proti jutru v večini države umirile, še vedno pa ostaja velika nevarnost poplav na Obali. Morje bi lahko med 7. in 10. uro ob visoki plimi poplavilo nižje ležeče dele obale, so sporočili.

Nevarnost poplav na Obali ostaja. Foto: Občina Izola

Del države je je v torek zajel močan veter, ki je največ težav povzročil na Ajdovskem in na Obali. Zaradi močnega vetra so priprli koprsko pristanišče. V Piranu je morje ob izjemno visoki plimi zalilo nižje ležeče predele mesta. Ponekod po državi je tudi snežilo, a so po podatkih vremenoslovcev nižine večinoma ostale brez snežne odeje.

Danes dopoldne bodo rahle padavine tudi v vzhodnih krajih ponehale, čez dan se bo od zahoda počasi jasnilo. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V sosednjih pokrajinah bo sprva oblačno. Padavine se bodo umikale proti vzhodu in od zahoda se bo začelo jasniti. Burja ob severnem Jadranu bo ponehala.

Foto: Občina Izola

V četrtek oblačno

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah v notranjosti se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla. Jutranje temperature bodo od -2 do 3, v krajih s snežno odejo okoli -5, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. V sosednjih pokrajinah bo jutri delno jasno, več oblačnosti bo v krajih vzhodno in severno od nas. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla.

V petek bo pretežno jasno, po nižinah bo precej megle.

V noči na soboto se bo oblačnost povečala, v soboto čez dan pa se bo od zahoda delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Foto: Občina Izola