Snežni metež v ZDA: zapadlo dva metra snega, padavine se bodo še okrepile #foto

Zahodni del zvezne države New York v Združenih državah Amerike (ZDA) je zajel snežni vihar, v katerem sta umrla dva človeka. V takoimenovani "snežni nevihti z učinkom jezera" je naneslo skoraj dva metra snega.

'Lake effect’ snow paralyzed parts of the New York state https://t.co/DZpadYCEto pic.twitter.com/Ejn8mzPM9B — Reuters (@Reuters) November 19, 2022

V četrtek se je v ZDA ob padcu temperatur v zvezni državi New York pojavila prva snežna nevihta v letošnji sezoni, precej pred uradnim začetkom zime, 21. decembra. Udarila je iz jezera Erie in Ontaria, in se v noči na petek še okrepila.

Zapadlo je okoli meter in pol snega, ponekod še več, smrtne žrtve pa so najverjetneje posledica srčnih napadov zaradi prenaprezanja ob kidanju snega v močno prizadetem okrožju Erie, poroča ABC News.

"Nevihta z učinkom jezera" je ves dan povzročala občasne napade močnih padavin, ki naj bi trajala do nedelje, še poroča državna meteorološka služba. Do petka zvečer je meteorološka služba v vasi Orchard Park v okrožju Erie, 25 kilometrov južno od Buffala, namerila 1,7 metra snega.

Na nekaterih odsekih avtoceste v zvezni državi New York velja prepoved prometa, pa so sporočili iz agencije, ki upravlja avtocesto. Zaprli so tudi nekatere odseke večjih avtocest.

