Bo z leti snega res vse manj? ARSO opozarja: Pričakujemo lahko tudi do 50 snežnih dni manj.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na nedeljo bi se lahko sneg spustil tudi do nižin.

V noči na nedeljo bi se lahko sneg spustil tudi do nižin. Foto: Ana Kovač

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so opozorili, da bo snega z leti vse manj. Pripravili so tri scenarije, kaj se bo lahko v prihodnosti dogajalo s snegom, opozarjajo pa, da se bo "ne glede na izbiro scenarija, število dni s snežno odejo ob koncu stoletja občutno zmanjšalo".

𝗞𝗮𝗷 𝘀𝗲 𝗯𝗼 𝘃 𝗽𝗿𝗶𝗵𝗼𝗱𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗼𝗴𝗮𝗷𝗮𝗹𝗼 𝘀 𝘀𝗻𝗲𝗴𝗼𝗺?



❄️ Snega bo v 21. stoletju postopno čedalje manj. Ne glede na izbiro scenarija se bo število dni s snežno odejo ob koncu stoletja občutno zmanjšalo v primerjavi z referenčnim obdobjem. pic.twitter.com/fBBgShu0ZH — ARSO vreme (@meteoSI) November 16, 2022

V objavi na njihovem profilu na Twitterju so poudarili, da je snežne odeje že bistveno maj, kot jo je bilo pred šestimi desetletji, trend pa se bo v prihodnosti še stopnjeval. "Manj bo snežnih padavin, snežna odeja bo tanjša. Sneg sicer ni pomemben samo za turizem, ampak tudi za prenos vode iz hladnega obdobja v rastno dobo," so zapisali.

Pričakujemo lahko tudi do 50 snežnih dni manj

Pripravili so tri možne scenarije, kaj se bo do leta 2100 dogajalo s snegom. V primeru optimističnega scenarija (RCP 2,6) se bo sneg obdržal 17 dni manj, v primeru zmerno optimističnega scenarija (RCP 4,5) okoli 25 dni manj, v primeru pesimističnega scenarija (RCP 8,5) pa ocenjujejo, da se bo število dni s snežno odejo zmanjšalo za 50.

Foto: Twitter/ARSO

Tudi kazalec količine vode v snegu kaže na trend upadanja

Največji upad snežnih padavin lahko pričakujemo v zimskih mesecih, nad okoli 1.500 metrov nadmorske višine pa spomladi. Tudi kazalec količine vode v novozapadlem snegu kaže, da se bo do konca stoletja nadaljeval trend upadanja.

Prvi, optimistični scenarij, ocenjuje, da bo v snegu okoli 20 milimetrov manj vode, drugi, zmerno optimistični scenarij, 55 milimetrov manj, tretji, pesimistični scenarij, pa kar 115 milimetrov manj. Količina vode v novozapadlem snegu se bo najobčutneje zmanjšala v jesenskih mesecih.

Sneg do nižin lahko pričakujemo že v nedeljo

Danes bo sicer oblačno, dež se bo dopoldne od zahoda razširil nad vso Slovenijo in do večera večinoma že ponehal. Manj padavin bo v severni Sloveniji. Popoldne bo v vzhodnih krajih prehodno zapihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od osem do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

Ponoči se bo delno zjasnilo, po nižinah bo marsikje nastala megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od tri do osem, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske okoli nič stopinj Celzija. Jutri bo v višjih legah ter na Primorskem sprva deloma sončno, po nižinah v notranjosti pa bo precej megle ali nizke oblačnosti. Čez dan se bo tudi na Primorskem pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od osem do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

V petek bo oblačno, zjutraj po nižinah severovzhodne Slovenije tudi megleno. Dež bo dopoldne od zahoda znova zajel vso Slovenijo in do večera ponehal. Zapihal bo severni veter. V soboto bo suho vreme, zvečer pa se bodo od juga spet začele pojavljati padavine. V noči na nedeljo bi se lahko sneg spustil tudi do nižin.

Za zdaj je sneg le na Kredarici, kjer je 11-centimetrska snežna odeja, in na Kaninu, kjer je desetcentimetrska.

Kredarica, 16.11.2022, ob 16.20. Foto: bergfex.si