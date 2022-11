Nove smučarske odpovedi zaradi pretoplega vremena

Prihodnji konec tedna, 12. in 13. novembra, bi moral avstrijski Lech/Zürs gostiti žensko in moško paralelno tekmo za svetovni pokal v alpskem smučanju, vendar ti zaradi neugodnih vremenskih razmer ne bosta izvedljivi. Tekmi ne bosta prestavljeni, tako da bo naslednja preizkušnja ženski slalom v Leviju na Finskem 19. in 20. novembra.

"Sneg in nizke temperature v zadnjih dneh so bile razlog za optimizem, a žal le kratkotrajen. Poleg tega naj bi se temperatura v naslednjih dneh in med vikendom znova dvignila. V takšnih razmerah ne bi bilo mogoče organizirati poštenih in predvsem varnih dirk svetovnega pokala," je v sporočilu za javnost zapisal vodja prireditev Avstrijske smučarske zveze Rupert Steger, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.

V sezoni 2022/23 je tako do zdaj v Söldnu potekal le moški veleslalom, ki ga je dobil Švicar Marco Odermatt pred Slovencem Žanom Kranjcem in Norvežanom Henrikom Kristoffersenom.

