Zimske službe samozavestne, nočejo takih prizorov #foto

Uradno je začela delovati zimska služba, ki bo v prihodnjih zimskih mesecih skrbela za prevoznost in pretočnost slovenskih cest. Na Darsu in direkciji za infrastrukturo zagotavljajo, da so skladišča soli polna, oprema in zaposleni pa pripravljeni na delo. Na policiji medtem voznike opozarjajo na uporabo obvezne zimske opreme.

Direkcija za infrastrukturo upravlja šest tisoč kilometrov glavnih in regionalnih cest, na katerih zimsko službo izvaja devet koncesionarjev, je na današnji izjavi za medije v Ljubljani pojasnil direktor področja državnih cest v Direkciji za infrastrukturo Andrej Rejec. Zimsko službo se izvaja iz 55 t. i. cestnih baz.

"Na teh bazah se v zimskem obdobju izvaja neprekinjeno dežurstvo, to pomeni, da se spremlja stanje in prevoznost cest ter seveda vremensko napoved," je dejal.

Koncesionarji pri tem po Rejčevih besedah uporabljajo najmodernejši cestno-vremenski informacijski sistem ter omrežje 35 cestno-vremenskih postaj in 120 kamer. Ob poslabšanju razmer, torej napovedi sneženja ali poledice, se poleg dežurne službe aktivirajo tudi plužne in posipne skupine. Koncesionarji razpolagajo s skupno več kot 400 plužnimi in posipnimi skupinami ter s številnimi specialnimi stroji, kot so snežne freze, rovokopači in nakladači, ki se jih uporablja ob večjih količinah snega.

Čeprav snega vremenoslovci še ne napovedujejo, je zimska oprema od 15. novembra obvezna. Foto: DARS

Nad cestami bo pozimi bdelo več kot tisoč ljudi

Prevoznost in varnost cest bo v zimskih razmerah zagotavljalo skupno več kot tisoč zaposlenih pri koncesionarjih, upravljavcu ceste, nadzorniku nad rednim vzdrževanjem, pa tudi zaposleni v prometno-informacijskem centru in centru za upravljanje in vodenje prometa.

Skladišča soli so po Rejčevih besedah polna, k čemur so pripomogle tudi večje količine soli, ki so ostale neporabljene prejšnjo zimo.

"Koncesionarji imajo trenutno na cestnih bazah na razpolago okoli 25 tisoč ton soli, v centralnih skladiščih še dodatnih 40 tisoč ton soli, za dodatnih 20 tisoč ton pa imajo že dogovorjene dobave," je dejal.

Za eno zimo v povprečju 20 tisoč ton posipnih materialov

Dars, ki upravlja avtoceste in hitre ceste po državi, za povprečno zimo potrebuje približno 20 tisoč ton različnih posipnih materialov. Ob tem je direktor področja vzdrževanja pri Darsu Damijan Jaklin zagotovil, da so tudi njihova skladišča posipnih materialov polna in da so ustrezno pripravljeni na začetek zime.

Pred neposrednim začetkom zimskega obdobja so preverili tudi tehnično opremo ter opravili izobraževanje zaposlenih.

"Bistvo pri izvajanju zimske službe pa ni samo naše delo, ampak tudi sodelovanje z voznicami in vozniki, predvsem v smislu, da v primeru plužnih skupin na terenu prilagodijo vožnjo," je poudaril Jaklin.

Od danes obvezna tudi zimska oprema

Na ustrezno pripravljenost voznikov je opozoril tudi višji policijski inšpektor sektorja prometne policije v upravi uniformirane policije Robert Vehovec. Kot je spomnil, morajo biti vozila od danes opremljena z ustrezno zimsko opremo. Vozniki so dolžni tudi ustrezno očistiti vozila, preden se odpravijo na pot, zato priporočajo, da sta v vozilu strgalo za led in metlica za čiščenje. Svetujejo tudi prilagajanje vožnje zimskim razmeram.