Gloria Kotnik: Soočala sem se z nekaterimi težavami, ker sem mama

Slovenske deskarje na snegu v novi sezoni čakata dva vrhunca. Prvi je 31. januarja, ko bo na sporedu tekmovanje na domači Rogli, ki je hkrati olimpijska generalka, drugi pa bo 8. februarja na olimpijskih igrah, so sporočili iz SZS.

Reprezentanco v alpskih disciplinah bodo tudi letos zastopali Žan Košir, Tim Mastnak, Gloria Kotnik in Rok Marguč, slednji je danes zaradi bolezni manjkal na novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije.

Za 41-letnega Koširja, ki je doslej na OI zbral tri odličja, dve bronasti in srebrno, je olimpijska tekma lepa motivacija in razlog, da se je v letošnjo sezono podal zelo motiviran.

"Zagotovo pa to ni edina tekma, ki je pomembna. Vsaka tekma svetovnega pokala ima še boljšo zasedbo, saj imajo nekatere ekipe več tekmovalcev, kot jih lahko nastopi na olimpijadi. Prejšnji teden sem treniral skupaj z Italijani in videl kakšnih devet zagnanih fantov, ki so mogoče lahko vsi boljši od mene. Vsaka tekma je pomembna, a sta najpomembnejši domača in olimpijska," je dejal.

V zadnjem olimpijskem ciklu sodeluje z italijanskim trenerjem, tako da je velik del priprav opravil v Italiji, kjer je imel za to dobre pogoje, je še dodal zmagovalec sedmih tekem v svetovnem pokalu.

Žan Košir Foto: Ana Kovač

Gloria Kotnik bo z zadnjih OI leta 2022 v Pekingu branila bronasto medaljo. Na Kitajsko bo 36-letnica odpotovala že to nedeljo, tekem pa se v azijski državi že zelo veseli. "Tekem na Kitajskem se posebno veselim, rada imam ta sneg, Kitajska mi odgovarja in lepo je, da bomo sezono začeli prav tam."

Letos je nekoliko spremenila pripravljalno obdobje, potem ko se je v lanski sezoni soočala z nekaj težavami. "Sem mama in enostavno mi je bilo zelo težko biti stran od otroka. V letošnji sezoni smo uspeli organizirati, da je bil v večini primerov kar z mano, tako sem lahko na pripravah ostala dlje, bila bolj sproščena in vse skupaj je izpadlo precej bolj kakovostno in produktivno kot lani, ko je bilo dosti vožnje sem in tja ter hitenja."

Posledično se je letos napredek poznal v telovadnici. "To je še posebej dobro, da je še vedno prostor za napredovanje na vseh področjih. Sem zelo motivirana za letošnjo sezono, še posebej ker sem imela lepo urejene stvari in sem dobro pripravljena. Komaj čakam," je še dodala.

Tudi Mastnak bo na prihajajočih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini branil medaljo, potem ko je bil v Pekingu srebrn. Letos je prvič priprave opravil v Južni Ameriki.

Tim Mastnak Foto: Bor Slana/STA

"Izplačalo se je. Pogoji so bili vrhunski, na snegu sem preživel tri tedne in lahko testiral opremo ter naredil zelo kvalitetne treninge. Škoda, da potem na evropskih ledenikih niso bili takšni pogoji, bili so malenkost slabši, a je to super povprečje, vsega malo," je pojasnil.

Novembra je imel v načrtu še pot v Skandinavijo, a se za to ni odločil, saj ni bilo dovolj snega. Tudi zanj bodo letos najpomembnejši nastopi na olimpijskih igrah. "Ne moremo si zatiskati oči. Igre so na štiri leta, tako da je to pomembna tekma. Toda na vsako tekmo grem stoodstotno zbran, saj je vsaka tekma pomembna in vem, da me morajo lepe tekme pripeljati do olimpijske."