Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak bo v letošnji sezoni februarja v Milanu in Cortini branil olimpijsko srebro iz Pekinga 2022. Lansko sezono, v kateri je slavil četrto zmago v svetovnem pokalu, je 34-letnik opisal kot eno izmed najboljših v karieri, letos pa so glavni cilj olimpijske igre, kamor želi priti v dobri formi.

Z dosedanjim potekom poletnih priprav je branilec srebrne medalje z zadnjih iger zelo zadovoljen. "V bistvu sem si zimo kar podaljšal, do konca maja sem bil še veliko na snegu, testiral zelo veliko opreme, od podložnih plošč do novih desk," je bil ob robu predstavitve smučarskih reprezentanc dobro razpoložen Tim Mastnak.

Prvič na pripravah na južni polobli

Junij in avgust je namenil kondicijskim treningom in dopustu, nato pa je odšel na snežne treninge v Čile. "Prvič sem šel na južno poloblo trenirat na sneg, kar je bilo res super. Ti trije tedni so se izkazali za dobro odločitev, pogoji so bili super in že septembra sem zelo dobro pripravljen. Veselim se naslednjih priprav in začetka tekmovanj."

Dobro bazo poletnih priprav si želi zdaj le še vzdrževati do začetka sezone: "Trenutno spremljam razmere na evropskih ledenikih, verjetno bom v naslednjem tednu šel v Avstrijo. V Čilu sem naredil tako dobro bazo, ki jo moram zdaj samo vzdrževati in ohranjati stik s snegom. Ne rabim več noreti, riniti z glavo čez zid. Zatem si želim, da bi se zima čim hitreje začela na nižje ležečih smučiščih, da lahko grem kam bližje. Če temu ne bo tako, bom pred tekmami na priprave šel še v Skandinavijo."

Foto: Aleš Fevžer

V lanski sezoni je decembra v Yanqinqu na Kitajskem dosegel svojo četrto zmago v svetovnem pokalu in prvo po februarju 2019. Temu je dodal še drugo mesto v italijanski Carezzi in sezono po poletni analizi opisal kot eno izmed najboljših v karieri.

"Zmage in dobre vožnje so lepi spomini, a bolj sem analiziral tiste tekme, na katerih mi ni šlo dobro, saj je teh tudi bilo nekaj. Na splošno je to bila ena izmed mojih najboljših sezon v svetovnem pokalu, bil sem res konstanten. Bolezen čez novo leto me je sicer malo zdelala, zato v januarju ni šlo, kot bi si želel, a sem držal visoko raven, vožnje so bile super in lahko sem ponosen na to, kar mi je lani uspelo," je dejal 34-letni Celjan.

V novo sezono z novo opremo

A kot je dodal svetovni podprvak iz leta 2019 se od uspehov in dobrih voženj ne da živeti. "Želel sem se učiti iz lanskih napak in prišel do nekih zaključkov. Zato sem tudi izbral novo opremo, ki sem jo testiral. Nikoli sicer ne vemo, ali gremo v pravo smer ali ne. Vsi delamo zato, da bi šli v pravo smer in verjamem, da so nekatere odločitve bile prave."

Trenutno težav s poškodbami nima, ob tam pa je zelo vesel, da so celoten kondicijski sklop priprav in vsi snežni treningi potekali, kot si jih je začrtal.

V prihajajoči sezoni bo februarja v Italiji branil srebrno medaljo v paralelnem veleslalomu z OI v Pekingu. Prav olimpijske igre, njegove tretje, bodo glavni cilj sezone.

"Glede tega si ne smem zatiskati oči. A kot sem večkrat izpostavil, je pomembno, da je cela sezona dobra. Želim si dobro začeti, ker je potem lažje iti na igre. Tudi pred štirimi leti, ko sem osvojil medaljo, sem imel zelo dobro sezono, bil že na prvih tekmah v špici in to te potem vleče naprej. Priti na OI in tam iskati čudež ni najboljše, tam je veliko dobrih tekmovalcev in dobro je, da tja prideš v dobri formi."

Deskarska sezona svetovnega pokala se bo začela v začetku decembra v Mylinu na Kitajskem. Imela bo 13 prizorišč, končala pa se bo sredi marca v nemškem Winterbergu. Slovenske deskarje poleg OI čaka še en vrhunec sezone, ko bo 31. januarja na sporedu domača tekma na Rogli, in sicer le nekaj dni pred olimpijskimi igrami.