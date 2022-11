Še bo mokro, tudi ohladilo se bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva oblačno, padavine v notranjosti bodo oslabele in ponehale, v jugovzhodnih krajih šele popoldne. Na zahodu se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.