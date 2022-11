ARSO napoveduje: nekatere dele Slovenije bo pobelil sneg

Po nenavadno topli in sončni jeseni bo v prihajajočih dneh vreme bolj primerno letnemu času. Nekatere dele države bo pobelil prvi sneg. Padavine se bodo ponoči od jugovzhoda razširile nad večji del osrednje in vzhodne Slovenije, meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin, večinoma bo na nadmorski višini med 400 in 700 metrov, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).