Arso začel ugotavljati morebitno okoljsko škodo po izpustu Uniorja

Predstavniki agencije za okolje (Arso) so po tem, ko so v četrtek prejeli informacijo o izpustu kromovega trioksida v zreškem podjetju Unior, obiskali tovarno. Kot so danes sporočili z Arsa, so v skladu s pristojnostmi začeli ugotavljati morebitni nastanek okoljske škode na tleh, zavarovanih vrstah, habitatnih tipih ali vodah.

Na agenciji so ob tem še pojasnili, da danes poteka odvzem vzorcev tal na območju, kjer domnevajo, da je segel vpliv izpusta iz tovarne.

V podjetju obžalujejo način komuniciranja z javnostjo

V Uniorju so v sredo javnost seznanili z izrednim dogodkom, ki se je zgodil že 26. oktobra, ko je iz kadi za galvanizacijo zaradi okvare naprave za čiščenje odpadnih plinov v zrak ušla manjša koncentracija kromovega trioksida. Takoj ob dogodku so sicer obvestili inšpektorat za okolje in prostor, a do četrtka zreškega podjetja ni obiskal nihče od pristojnih državnih organov, da bi ugotovil, ali je izpust ogrožal zdravje ljudi.

V podjetju so dogodek obžalovali, opravičili pa so se tudi za način komuniciranja z javnostjo, saj o dogodku niso obvestili niti občine niti bližnje osnovne šole. Ob tem so poudarili, da so bili v času dogodka, kar zadeva preprečitev morebitnih nadaljnjih tveganj, zelo proaktivni pri reševanju in sanaciji stanja.

Analize opravili šele dva tedna po dogodku

Prvi mož zreške skupine Darko Hrastnik je zagotovil, da dogodek po prvih preliminarnih analizah, ki so jih opravili sami s pomočjo Inštituta Talum, ni vplival na okolje, je pa povzročil škodo na vozilih, na katera sta omenjeno zmes v pari zanesla dež in veter.

Vendar pa so v podjetju analize opravili šele 7. novembra, torej dva tedna po dogodku. Po zagotovilih Hrastnika vrednosti emisij kroma na izpustu niso presegale predpisanih mejnih vrednosti, enako – z izjemo dveh točk znotraj tovarne – velja tudi za izmerjene emisije snovi v tleh, ki so jih merili na treh točkah znotraj in treh zunaj tovarne.

Arso pojasnil, da o dogodku niso bili obveščeni

Na Arsu so v četrtek pojasnili, da o dogodku niso bili obveščeni, sicer pa mora podjetje samo poznati svoje obveznosti ob nesreči. Obvestiti bi moralo najmanj številko 112, ta pa bi potem vodila odziv po svojem protokolu.

Uhajanje pare so pred zdaj že skoraj mesecem dni prvi zaznali zaposleni, ki so imeli vozila na parkiriščih podjetja.