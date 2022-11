EEA opozarja: Vročinski valovi znatno povečujejo škodljive vplive na zdravje ljudi

Analiza, ki jo je ta teden objavila EEA, je sicer pokazala, da so vročinski valovi v Evropi v zadnjih 40 letih povzročili približno 77.000 do 129.000 smrti.

Analiza, ki jo je ta teden objavila EEA, je sicer pokazala, da so vročinski valovi v Evropi v zadnjih 40 letih povzročili približno 77.000 do 129.000 smrti. Foto: Shutterstock

Temperature v Evropi naraščajo dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, pri čemer je zabeleženih vse več ekstremnih vročinskih valov. V luči tega po opozorilih EEA narašča potreba po energetsko učinkovitih stavbah, ki za hlajenje uporabljajo trajnostne rešitve.

Dajanje prednosti uporabi pasivnih oblik hlajenja

Med trajnostnimi rešitvami za obvladovanje toplotnega stresa EEA izpostavlja dajanje prednosti uporabi pasivnih oblik hlajenja, izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, obveščanje o posameznih dobrih praksah in spodbujanje rešitev hlajenja v mestih, kot so zeleni in modri javni prostori.

Ob tem agencija opozarja na čim boljšo učinkovitost in nizkoogljičnost hladilnih sistemov, ki morajo biti dostopni ranljivim skupinam ljudi. Prepričani so, da trenutni razvoj politik EU ključne priložnosti za zagotovitev rešitev, ki so socialno pravične in krepijo družbeno odpornost, že omogoča.

Analiza, ki jo je ta teden objavila EEA, je sicer pokazala, da so vročinski valovi v Evropi v zadnjih 40 letih povzročili približno 77.000 do 129.000 smrti, kar predstavlja približno 90 odstotkov vseh smrtnih žrtev, povezanih s podnebnimi spremembami. Vročinski valovi bi lahko do leta 2100 ubili 90.000 Evropejcev letno. "Če svet izpolni zavezo in segrevanje ozračja omeji na 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo, pa se število smrti zmanjša na 30.000 letno," so opozorili ob objavi analize.