Po vsej državi izbrisali neizkoriščene napotnice pacientov #vŽivo

Potem ko so pri ministrstvu za zdravje konec oktobra iz centralnega sistema izbrisali neizkoriščene napotnice pacientov, ki jih na naročene preglede terminov ni bilo, bodo podrobnosti glede upravljanja čakalnih seznamov ob 9.30 predstavili na današnji novinarski konferenci. Sodelovala bosta minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in vršilka dolžnosti direktorja direktorata za digitalizacijo v zdravstvu Alenka Kolar. Novinarsko konferenco bomo na siol.net spremljali v živo.

Iz sistema so izbrisali tudi tiste paciente, ki so nov datum za pregled dobili upravičeno, so poročali na Televiziji Slovenija, to pa je povzročilo kar nekaj težav v zdravstvenih domovih in bolnišnicah.

V zdravstvenih ustanovah v Celju in Brežicah so že ugotovili, da je s seznamov izginilo večje število pacientov. Prvi pa so na napako po poročanju televizije pri izbrisu napotnic opozorili v zdravstvenem domu Idrija.