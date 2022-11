Zabeležili najnižjo temperaturo letos v Sloveniji

Danes se je v Mrzli Komni ohladilo do –27 stopinj Celzija, kar je najnižja temperatura letos v Sloveniji in ena od najnižjih v Alpah.

V mrazišču Mrzla Komna na Lepi Komni so danes izmerili letošnjo najnižjo temperaturo v Sloveniji, spustila se je vse do minus 27 stopinj Celzija, je na Twitterju objavil prognostik Agencije RS za okolje (Arso) Blaž Šter.

V Mrzli Komni se je danes ohladilo do -27 °C. To je tudi najnižja temperatura letos v Sloveniji in ena najnižjih v Alpah. Graf ohlajanja kaže na mirno noč, brez vetra. Ob debelejši snežni odeji bi bilo še hladneje. #jesen #mrazišča pic.twitter.com/EizeZVNNjZ — Blaž Šter (@vremenolovec) November 27, 2022

Danes bo sicer pretežno jasno, so sporočili iz Arso. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo na zahodu in v višjih legah zmerno, drugod pretežno oblačno in ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 3, v alpskih dolinah okoli –5, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V torek in sredo občasne padavine

V torek in sredo bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, nad okoli 600 metri nadmorske višine pa bo občasno naletaval sneg. Količina padavin bo majhna. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja.