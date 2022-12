Policija: Burja je lahko izredno nevarna, sunki do sto kilometrov na uro tudi danes

Zaradi močne burje na Severnem Primorskem so v sredo omejili promet na hitri cesti H4 (med Nanosom in Selom) in tudi ponekod po regionalnih cestah (Razdrto-Podnanos-Manče-Vipava) v Vipavski dolini. A kljub prepovedi vožnje so vremenske razmere presenetile marsikaterega voznika, so sporočili z novogoriške policijske uprave (PU). Globa za prekršek ni majhna, samo včeraj pa so skupaj izvedli 42 ukrepov.

Foto: Arso Omejitve v prometu zaradi vetrovnih razmer so v sredo veljale predvsem za tovorni promet, saj je tovornjakom zaradi višine grozila večja nevarnost, da jih močni sunki vetra prevrnejo.

"Dejstvo je, da bočni veter vpliva zlasti na večja vozila oz. na vozila z večjimi bočnimi površinami z večjo maso, kot so tovorna vozila, avtobusi in vozila s ponjavami, moč vetra pa se stopnjuje tudi s hitrostjo motornih vozil," so poudarili pri PU Nova Gorica.

[🌬️MOČAN VETER]



Burja se je še okrepila. Na vipavski hitri cesti je prepoved 3. stopnje, popolnoma pa so zaprli primorsko avtocesto na odseku Kastelec - Kozina proti LJ.



Primorsko avtocesto zapirajo v primeru močnega vetra zaradi varnosti ➡️ https://t.co/jtyOzDwZIG. pic.twitter.com/6JWq8KixEq — Promet.si (@promet_si) November 30, 2022

Zmanjšajte hitrost, sunki burje razmetavajo predmete

Neupoštevanje omejitev prometa ima namreč lahko zelo hude posledice, zato udeležencem v cestnem prometu za vožnjo v času močne burje med drugim svetujejo, da zmanjšajo hitrost vožnje in vozijo še bolj previdno kot sicer, prav tako je priporočena večja varnostna razdalja med vozili, saj vas lahko med vožnjo presenetijo različni predmeti zaradi sunkov burje, med vožnjo naj bodo vozniki vedno zbrani, prav tako naj se poskušajo izogibati prehitevanju, saj močan sunek burje lahko zaobjame tako prehitevajoče kot tudi prehitevano vozilo, voznike še opozarjajo policisti.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so v sredo ves dan in do četrtkovega zgodnjega jutra na omenjenem območju v času močne burje izvedli nujne ukrepe za večjo varnost v prometu z namenom preprečevanja prometnih nesreč.

"Kljub temu pa številni vozniki tovornih vozil ob močni burji prepovedi niso upoštevali, zato jih je doletela globa. Prometni policisti so zaradi neupoštevanja zapore ceste oz. prepovedi vožnje v času močne burje (kršitev določil 28.a člena Zakona o pravilih cestnega prometa) ukrepali zoper 21 voznikov tovornih vozil in jim izdali plačilne naloge, prav tako so ukrepali zoper 20 pravnih oseb (gospodarske družbe). Skupno so izvedli 42 ukrepov," so še navedli pri policiji.

Predpisana globa skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa (vremenske razmere, 28.a člen ZPrCP) zaradi neupoštevanja zapore posamezne ceste je 200 evrov za voznika tovornjaka in 1.000 evrov za pravno osebo.

Močna burja tudi v četrtek

Tudi danes na omenjenem območju piha močna burja in so izvedeni določeni ukrepi za omejitev prometa.

[🌪️❕BURJA]

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino prepoved 1. stopnje. Po napovedih bodo sunki danes od večera do četrtka popoldne dosegali hitrost tudi do 100 km/h.



Vozite previdno in spremljajte aktualno na https://t.co/KaHWHL101b ali 📲appPromet+. pic.twitter.com/bS6eiURZra — Promet.si (@promet_si) November 29, 2022

Prav tako policisti PU Nova Gorica izvajajo nujne ukrepe v času burje za večjo prometno varnost z namenom preprečevanja prometnih nesreč in preverjajo, ali vozniki upoštevajo omejitve prometa zaradi nastalih vremenskih razmer (vremenske razmere – prepoved vožnje zaradi burje).