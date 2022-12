Oblačno in deževno bo, nevarnost žledu in poledice

Danes bo oblačno, padavine se bodo zjutraj in dopoldne od juga razširile na vso Slovenijo. Po nižinah bo večinoma deževalo, predvsem ponekod na Notranjskem in Kočevskem bo v krajih med približno 500 in 1000 metri padal dež, ki bo zmrzoval. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

V nedeljo bo oblačno, občasno bodo še padavine. Po nižinah bo deževalo. Burja na Primorskem bo zvečer ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Na Notranjskem in Kočevskem nevarnost žledu

Danes popoldne in zvečer se lahko ob padavinah predvsem na območju Notranjske in Kočevske med približno 500 in 1000 metri nadmorske višine pojavljata žled in poledica.

V ponedeljek bodo na vzhodu krajša obdobja sončnega vremena, drugod bo oblačno. Ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Ob morju bo pihal jugo. V torek zjutraj bo na vzhodu še deževalo, čez dan bo suho vreme, ponekod se bo prehodno delno zjasnilo.

V soboto in nedeljo bo vremenski vpliv obremenilen, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave, še napovedujejo vremenoslovci.