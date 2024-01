Vremenoslovec Šter presenečen nad vremensko napovedjo: Saj ne moreš verjeti

Saj ne moreš verjeti, celo sneg se nam obeta. Bo pa sneženje verjetno so padlo z jutranjo prometno konico. ❄️ Naslednji teden znova kaže na otoplitev... #zima pic.twitter.com/9Eig2rwnGg — Blaž Šter (@vremenolovec) January 17, 2024

Letošnja zima je sicer do zdaj nižinam prinesla zelo malo snega, prizanašala pa nam je tudi z nizkimi temperaturami. Trenutno imamo nekoliko nadpovprečno višino snežne odeje le v visokogorju Julijskih Alp, v petek zjutraj pa se nam, kot napoveduje Blaž Šter iz agencije za okolje, sneg obeta tudi v nižinah.

Mrzlo zimsko vreme sicer že dlje časa vztraja nad severnim delom Evrope, predvsem nad Skandinavijo. Se bo pa meja med mrzlim polarnim zrakom in občutno toplejšim sredozemskim ob koncu tega tedna pomaknila prek območja Alp in naših krajev proti jugu vse do južnega Balkana.

Sneženje bo najmočnejše v petek zjutraj in dopoldne

Kot napovedujejo na agenciji za okolje, bo na vreme pri nas v drugem delu noči na petek začela vplivati hladna fronta s severa, ko se bodo padavine krepile, dež pa bo v notranjosti Slovenije kar hitro prehajal v sneg. Sneženje bo predvidoma najmočnejše v petek v jutranjem in dopoldanskem času, sredi dneva bo oslabelo in popoldne povsod že ponehalo. Ob prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen in mrzel severovzhodni veter, na Primorskem pa zmerna do močna burja.

Ker bodo temperature zraka zjutraj ob začetku padavin pozitivne, bo sneg po nižinah sprva južen in se bo dobro oprijemal drevja, tako da bo petkovo dopoldne marsikje pričaralo pravo zimsko pravljico.

Kot kaže, lahko po nižinah osrednje Slovenije v petek dopoldne v manj kot šestih urah zapade večinoma od pet do deset centimetrov snega, nad nadmorsko višino okoli 500 metrov tudi okoli 15 centimetrov, še napovedujejo na agenciji za okolje. Vozne razmere bodo torej v petek dopoldne povsem zimske, se bodo pa popoldne najverjetneje že izboljšale, so še opozorili.

Sobota in nedelja sončni

Sobota in nedelja bosta nato povečini sončna, a razmeroma mrzla zimska dneva. Na Primorskem bo še pihala burja, po kotlinah v notranjosti pa bo predvsem v jutranjem času lahko megleno.